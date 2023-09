"Puliamo il mondo": i volontari eliminano i rifiuti dal Parco Alto Milanese

“Puliamo il Mondo” è stata il penultimo evento della stagione estiva nell’ambito delle numerose iniziative organizzate presso il Parco dell’alto milanese a Legnano.

"Puliamo Il mondo" ripulisce il parco dell'Alto milanese

Una full immersion nella natura iniziato alle 09.30 del mattino di domenica 24 settembre e proseguito fino al tardo pomeriggio organizzato dal Consorzio del Pam, in collaborazione con Legambiente Busto Verde e Star Bene Insieme Aps e il supporto della Protezione civile e della Baitina.

La prima tappa della giornata è iniziata con il ritrovo presso l’azienda Agricola “La Frisona” in via Mazzafame e Busto. Tanti volontari grandi e piccini, complessivamente 60 volontari suddivisi in 3 gruppi, che si sono impegnati nelle pulizie del parco a piene mani, raccogliendo circa 15 sacchi di rifiuti, assieme alla Presidente Legambiente Lombardia Barbata Megetto.

Purtroppo, sono stati ritrovati anche materiale vetro, pneumatici e materiale isolante abbandonato da tempo, e non rinvenuto nelle precedenti giornate di pulizia organizzata.

Dopo 2 ore di raccolta, i volontari hanno trovato ristoro presso la Cascinetta in via Olindo Guerrini a Busto Arsizio e a Bottega Agricola ha ristorato i “lavoratori” con un caldo te.

Il ritrovo in Baitina

Alle 14.30 è iniziata la seconda parte della giornata di raccolta, che ha coinvolto i più piccoli che si sono cimentati nelle operazioni di recupero di rifiuti, con kit e grande spirito di partecipazione supportati dai loro genitori.

Foto 1 di 7 Foto 2 di 7 Foto 3 di 7 Foto 4 di 7 Foto 5 di 7 Foto 6 di 7 Foto 7 di 7

La passeggiata nel bosco

Dopo il saluto, è iniziata la passeggiata nel bosco con la guida naturalista Pietro Leotta di Prociv in collaborazione con “Palestra a cielo aperto”. Per circa un’ora un gruppo di 30 persone ha percorso un sentiero a tappe, durante le quali la guida ha illustrato gli aspetti paesaggisti del bosco toccando vari punti, dalle specie vegetali, allo storico “Roccolo” e alla fauna del Pam. Racconti conditi anche di storia, vissuti del Pam con grande passione ed interesse da parte dei visitatori.

La bellezza del Pam in tutte le sue espressioni naturali e le sofferenze dovute al maltempo che ha abbattuto 5 querce vicino alla Baitina, e divento diversi alberi nella parte centrale del parco. Nella parte finale della passeggiata è arrivato il Sindaco Lorenzo Radice con la sua bici che ha sottolineato l’importanza di queste iniziative, per toccare per mano la splendida realtà che fa parte del vivere quotidiano.

Il finale della giornata

Il pomeriggio si è chiuso con i laboratori creativi, spettacoli per bambine e bambini e la presentazione del libro “Selino l’ecofolletto”di Paola Maria Castiglioni.

La stagione estiva del Pam si concluderà con l’immancabile appuntamento della Castagnata il 22 ottobre, per accogliere grandi e piccini per dare l’arrivederci all’estate e accogliere l’autunno che ritorna a sedersi tra i boschi del Pam.