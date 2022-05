Pulci e zecche: come affrontare i nemici dei nostri animali

la conferenza

L'incontro si terrà mercoledì 25 maggio nella sala conferenze del Comune di Vittuone.

Conferenza su insetti e parassiti dei nostri amici a quattro zampe mercoledì 25 giugno 2022 a Vittuone con il veterinario Luca Caputo.

Prevenire l'insorgenza dei parassiti

I vampiri esistono? In un certo senso sì, ma non bisogna pensare a Dracula o ai suoi “colleghi” delle antiche leggende, della letteratura o della cinematografia. Sono insetti, parassiti come pulci, zecche, zanzare e flebotomi che, ad onta delle loro piccole dimensioni, possono essere pericolosi sia per gli umani che per i loro animali, ad iniziare da quelli di compagnia.

Ne parlerà mercoledì 25 maggio alle 20,45, nella sala conferenze del Comune di Vittuone, in piazza Italia 5, il dottor Luca Caputo, esperto medico veterinario che ha scritto due libri per proprietari di cani, gatti ed esperti della salute animale e che da anni tiene corsi per proprietari di animali da compagnia nell’hinterland milanese, per sensibilizzare le persone riguardo problemi quali, appunto, le malattie trasmesse da parassiti e gli avvelenamenti in cani e gatti.

I temi che saranno trattati

Titolo della conferenza è proprio: “I vampiri esistono: perché pulci, zecche, zanzare e flebotomi possono essere un reale pericolo per pets ed esseri umani”.

Tra i temi trattati vi saranno: le principali cause dell’incremento degli infestanti; capire i nostri “nemici”: ciclo biologico (pulci, zecche, zanzare, flebotomi) e caratteristiche (morfologia) dei 4 parassiti; perché le pulci causano prurito e le zecche no; come individuare le pulci sul proprio pet; come prevenire le infestazioni; come rimuovere in sicurezza le zecche; accenno alle principali malattie trasmesse a cani/gatti/esseri umani.

Per informazioni sulla serata si può chiamare il numero 02 90320237.