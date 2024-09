Protezione civile in soccorso alle zone dell'Emilia Romagna alluvionate

Quando c’è un’emergenza, un pericolo o una situazione di criticità, sono sempre pronti a intervenire. Non solo nel territorio di loro competenza ma anche fuori zona e fuori regione. Così, proprio in questi ultimi giorni, cinque volontari del gruppo di Protezione civile di Castano Primo Vanzaghello si sono resi disponibili e sono stati in quelle zone dell’Emilia Romagna duramente colpite dall’alluvione, per portare il loro fondamentale aiuto e sostegno.

«Voglio ringraziarli per esserci sempre, per quanto fanno costantemente e per essere un importante punto di riferimento. Un'ennesima dimostrazione della concretezza dei nostri volontari e della loro operatività in qualsiasi situazione critica, anche a fronte di non facili condizioni», sottolinea il primo cittadino di Vanzaghello Arconte Gatti, che ha contattato direttamente il responsabile del gruppo Cristiano Invernizzi per esprimere tutta la vicinanza.