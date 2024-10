Protezione civile in piazza per la sicurezza

La giornata nazionale «Io non rischio», la campagna di sensibilizzazione organizzata dalla Protezione civile e della Città metropolitana di Milano, ha fatto tappa anche a Legnano.

Protezione civile in piazza San Magno per la giornata nazionale "Io non rischio"

Domenica 13 ottobre, piazza San Magno ha ospitato gli stand dei volontari della Protezione civile di Legnano, Parabiago, Casorezzo, Castano Primo, Cornaredo, Buscate e dell'Agepro, Associazione nazionale geometri volontari e dell'Ipe, Ingegneri per la prevenzione e l'emergenza di Milano. L'obiettivo è informare sui rischi legati al territorio e sui comportamenti da adottare per prevenirli.

Un'occasione per scoprire tutto quello che sta dietro la prevenzione

Giuliano Prandoni, presidente della Protezione civile di Legnano, ha sottolineato l'importanza del lavoro di squadra:

"L'iniziativa ha poi il pregio di mettere insieme altre associazioni ed è fondamentale fare gruppo, lavorare in sinergia. Inoltre, in diverse piazze italiane si fa conoscere la Protezione civile alle persone. L'attività che c'è dietro non solo quando scatta l'emergenza, le attrezzature e le stazioni meteo".