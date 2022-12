Protezione civile: il Comune di Rho in cerca di 13 volontari

Il Comune di Rho è alla ricerca di 13 giovani dai 18 ai 28 anni da inserire in Comune per il Servizio civile universale.

Servizio civile in Comune a Rho

E' stato pubblicato il bando del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale per la selezione su scala nazionale di 71.550 operatrici e operatori volontari tra i 18 e i 28 anni da impiegare in 3.181 progetti di Servizio Civile Universale in Italia e all'estero.

Il Comune di Rho ha aderito all’avviso nazionale insieme ad Anci, Associazione nazionale Comuni italiani, e seleziona 13 volontarie e volontari per i progetti nell'ambito dell'assistenza, dell'ambiente, della protezione civile, del sociale, della cultura e delle politiche giovanili.

Un progetto adeguato per ogni volontario

L’Ufficio Informagiovani prepara le progettazioni, redige i documenti e accompagna i ragazzi inseriti nei vari uffici comunali. Nei prossimi giorni verranno elencati tutti i passaggi per chi vuole conoscere la proposta e provare a candidarsi.

“Considero l’esperienza di servizio civile una esperienza meravigliosa di cittadinanza attiva, ma anche un’Occasione preziosa di crescita e formazione personale – commenta l’assessore ai Giovani, Paolo Bianchi - I ragazzi che in questi anni hanno deciso di impegnarsi nel servizio all’interno del nostro comune hanno portato una grande ricchezza alla città e un servizio ai cittadini. Il loro lavoro è prezioso all’interno dei vari uffici della nostra amministrazione e, grazie all’affiancamento dei nostri dipendenti più esperti, i ragazzi possono accrescere le conoscenze lavorative e professionali e mettersi in gioco in un ambiente protetto. Invito i giovani rhodensi a informarsi su questa preziosa occasione”.

Progetti e adesione

I progetti del Comune di Rho si possono scoprire accedendo al linK: https://www.scanci.it/notizie/dettaglio/bando-di-servizio-civile-universale-2022---scadenza-alle-ore-1400-del-10-febbraio-2023_20221215/

Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente nella modalità on line entro e non oltre le ore 14.00 del 10 Febbraio 2023. Per maggiori informazioni si può contattare l'Informagiovani ai numeri 02 93332. 391 - 268 - 519.