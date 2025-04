Protezione Civile, i volontari sbarcano al Quasimodo per un'esercitazione

Piccoli volontari crescono. Si potrebbe riassumere con queste parole l’esercitazione della Protezione Civile di Magenta tenutasi nei giorni scorsi nel cortile del liceo Quasimodo, parte delle ore di Pcto (Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento) che gli studenti svolgono durante l’anno scolastico.

Si tratta di un progetto realizzato dal Comitato Coordinamento Volontari della Protezione Civile in collaborazione con la Città metropolitana di Milano, che ha visto la partecipazione della ventina di scuole che hanno firmato la convenzione. I corsi prevedono diversi moduli per conoscere le strutture operative nazionali del sistema di Protezione Civile, i rischi, la gestione dell'emergenza e le specializzazioni del volontario.

Presenti al Quasimodo gli equipaggi delle delegazioni di Magenta, Bareggio, Corbetta e del Parco del Ticino, che hanno illustrato a circa cinquanta studenti alcune prove di simulazione in scenari di emergenza. Prove a cui hanno partecipato gli stessi ragazzi, concludendo così a livello pratico il loro percorso extracurricolare.

Le prove hanno compreso simulazioni di antincendio boschivo con il lancio delle manichette, la gestione delle radio, la composizione dei coronelli per arginare l’acqua in caso di alluvione, il montaggio delle tende e l’uso dei nodi di sicurezza. A raccontare nel dettaglio la mattinata di lavori è stata Nicoletta Randon, referente responsabile del Comitato di Coordinamento del Volontariato e del gruppo formazione scuola.

«Noi organizziamo queste attività in tutte le scuole della provincia. Stamattina abbiamo chiamato le nostre risorse e abbiamo dato un assaggio agli alunni di alcune pratiche di Protezione Civile che si possono mettere in campo in caso di emergenza».