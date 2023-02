Quasi 6mila ore di impegno nel corso del 2022. Questo l’ammontare delle attività della Protezione Civile di Magenta realizzate nell’anno appena passato e diramate attraverso un report dettagliato di quanto fatto dalle tute gialle magentine nei 12 mesi da poco conclusi.

Protezione civile di Magenta: i numeri del 2022

Numeri notevoli che certificano la bontà dell’operato dei volontari guidati dal coordinatore Fabio Abbiati. L’impegno sicuramente più ampio è stato quello nell’incremento dei numeri dell’organico del sodalizio, arrivato quest’anno a un totale di 26 unità, di cui 24 operative. Ma non solo, perchè le ore dedicate nella formazione e nell’addestramento rappresentano un’ampia fetta di quelle spese nel 2022 ed ammontano a 1.018.

Sono invece 224 le ore per la manutenzione delle sedi, mezzi e attrezzature, 524 per le riunioni organizzative e 455 per le rappresentanze. Non è diminuito nemmeno l’impegno in favore dell’emergenza Covid-19 che ha visto le tute gialle in prima linea con 708 ore di supporto ad hub vaccinali e tamponi. Le ore invece legate alle emergenze ammontano a 257, oltre alle 89 per interventi Coc (Centro Operativo Comunale) oltre a quelle per servizi generici di 808 ore. La fetta più ampia del servizio è stata però dedicata al supporto al Comune e alla Polizia locale di circa 1.276 ore alle quali andrebbero aggiunte altre 361 di supporti a Comuni esterni.

I commenti

"Sono molto soddisfatto del lavoro svolto dai volontari magentini, il cui numero ha visto un aumento sino a 26 unità - spiega l'assessore alla Protezione Civile Simone Gelli - Nelle diverse attività cui sono stati chiamati hanno investito complessivamente 5mila 820 ore. Un numero elevato di cui mi preme in particolare mettere in evidenza l'impegno per le emergenze in territorio comunale a seguito di perturbazioni, temporali e vento, per dare supporto alla sicurezza della popolazione e le ore impiegate ancora negli hub vaccinali; infine evidenzio l'aumento delle ore nell'addestramento a dimostrazione che le donne e gli uomini della nostra Protezione Civile investono molto del loro tempo a crescere come gruppo e a specializzarsi per essere sempre di maggiore aiuto anche su un ampio territorio e di supporto per altri Comuni con cui si collabora in sinergia".

Molto soddisfatto anche lo stesso referente Abbiati: