Protezione civile: 28mila euro dalla Regione per il nuovo pickup

Protezione civile di Villa Cortese: presto in arrivo un nuovo pickup.

La notizia dello stanziamento da parte di Regione Lombardia era già arrivata nella prima parte di questo 2022, ma in questi giorni gli uffici di piazza del Carroccio hanno ricevuto l'ufficialità del finanziamento. I 28mila euro stanziati copriranno il 90% del costo della nuova vettura, mentre il restante 10% (quindi circa 3mila euro) saranno a carico delle casse comunali. Questo finanziamento permetterà alla sezione cortesina della Protezione civile (che era rimasta fuori dal primo giro di contributi per appena tre posizioni nella lista stilata dalla Regione) di dotarsi di un mezzo versatile, che potrà essere utilizzato in tante situazioni e su cui verrà installato anche un modulo antincendio, con cui i volontari potranno spegnere fiamme di piccole dimensioni per, eventualmente, anticipare e agevolare il lavoro dei Vigili del fuoco. L'autovettura sarà a metano e benzina e darà un importante supporto al gruppo che attualmente può contare su 21 volontari. In questi giorni l'Amministrazione comunale e il gruppo capitanato da Giacomo Peri stanno valutando i diversi preventivi in modo da scegliere il mezzo più adatto; il suo effettivo arrivo dovrebbe avvenire per l'autunno di quest'anno.