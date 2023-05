Protesta al Liceo dopo il post della preside sui dislessici

Protesta al Liceo Ettore Majorana di Rho dopo un post della preside sui dislessici.

Il post

La dirigente scolastica Elisa Iacazio ha pubblicato sui proprio profilo facebook una frase che ha scatenato la reazione di studenti e genitori.

"I mesi di aprile e maggio sono PE RI CO LO SI SSI MI decine e decine di studenti diventano, all'improvviso, dislessici, discalculi, disgrafici... ma poveri... sarà il cambio di stagione".

Liceo Majorana

Il post pubblicato sul profilo della dirigente, non pubblico ma aperto solo agli "amici stretti", ha scatenato un putiferio, anche per il successivo commento di un professore che scriveva "Davvero, poveri. Forse è meglio ricoverarli in qualche centro specializzato". I genitori che hanno visto la frase hanno fatto circolare lo screenshot. Stamattina in tutta la scuola erano presenti volantini che riportavano il post incriminato. Gli studenti di gran parte delle classi hanno interrotto le lezioni e sono scesi nel cortile dell'istituto di via Ratti in segno di protesta.

Le scuse

Davanti al cronista di Settegiorni e ai rappresentanti di istituto, la dirigente scolastica Iacazio ha voluto pubblicamente chiarire il proprio pensiero, parlando di un post ironico pubblicato a seguito di una chiacchierata con una collega, di frasi non rivolte agli studenti del proprio istituto (dove il 10% degli studenti, un centinaio sul migliaio di ragazzi presenta disturbi di questo genere) e chiedendo scusa a tutti coloro che si sono sentiti offesi.