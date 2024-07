Proseguono i lavori di Piazza Mercato a Magenta

Proseguono nei tempi previsti i lavori per la riqualificazione di Piazza Mercato a Magenta: l'intera area dovrebbe essere completata entro la fine di settembre.

"Siamo perfettamente nei tempi con il cronoprogramma che prevede il termine dei lavori entro la fine di settembre. Settimana prossima comincia la seconda fase di intervento con l'interessamento di ulteriori settori della piazza e la conseguente riorganizzazione temporanea degli stalli delle bancarelle con rotazione rispetto a quelle coinvolte in un primo momento. Il risultato finale sarà una nuova piazza per Magenta, uno spazio aggregativo moderno e accogliente: non si tratterà più solo di una Piazza Mercato, ma anche di una Piazza Mercato. Il mercato di Magenta del lunedì rappresenta un’importante attrazione per i Magentini e per tutto il territorio. Rispetto al progetto originale che abbiamo voluto cambiare, il nostro obiettivo è far vivere la piazza non solo il lunedì di mercato o non adibirla a esclusivo parcheggio come è ora di fatto. Ci sarà tutta un'area che, dopo il collaudo al termine dei lavori, sarà colorata con un effetto cromatico che si comincia a vedere in alcune zone di Milano e che è tipico dei paesi nordici; ci sarà inoltre una piazza pedonale, con sedute e fioriere e pronta per ospitare anche eventi. A breve uscirà il bando pubblico rivolto alle associazioni per l'assegnazione dei locali in muratura che si prestano perfettamente a spazio ricreativo e aggregativo".