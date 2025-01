Prosegue la visita pastorale dell'Arcivescovo Delpini nel Decanato di Rho

Proseguirà fino al 15 febbraio la visita pastorale dell'Arcivescovo Delpini nel Decanato di Rho.

L'Arcivescovo prosegue la sua vista pastorale

Si concluderà il 15 febbraio la visita pastorale dell’Arcivescovo Mario Delpini nel Decanato di Rho. Come sempre, momenti ricorrenti sono le Messe in ogni chiesa parrocchiale, le visite ai cimiteri, gli incontri con Consigli pastorali, gruppi, associazioni, realtà del territorio come le scuole e famiglie dei ragazzi dell’iniziazione cristiana, la consegna ai nonni della regola di vita e il saluto ai chierichetti.

Gli appuntamenti di questo fine settimana

Nella giornata di oggi, sabato, la visita pastorale toccherà nel pomeriggio alle 17 la parrocchia di San Michele e alle 19 nella sala Paolo VI per la cena con il Consiglio pastorale; domenica 26, alle 8.50 l'arcivescovo sarà al cimitero centrale di Corso Europa, da dove partirà il corteo verso la chiesa parrocchiale e alle 9.20 sono previsti gli incontri e la messa in San Vittore, la mattinata si concluderà con il pranzo alle 13. Nel pomeriggio incontrerà la Comunità pastorale San Giovanni Paolo II di Pero, formata dalle parrocchie di Cerchiate e Pero.

La prossima settimana

Il pomeriggio di giovedì 30 gennaio sarà impegnato nella visita ad alcune realtà ecclesiali e sociali del territorio: alle 13.45 è sarà all’Ospedale di Rho dove incontrerà il personale sanitario e la direzione e poi visiterà il reparto di cardiologia; nel pomeriggio alle 15.30 si recherà in visita alla Rsa “Sen C. Perini”, quindi alle 16.15 si sposterà a Lainate alla Rsa e alle 17.30 farà ritorno a Rho per visitare la Comunità riabilitativa ad alta assistenza (Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze) e la Mensa di via Mazzolari. Nel tardo pomeriggio, alle 18.45, alla Burba è previsto l’incontro con dirigenti scolastici e insegnanti delle Scuole superiori del Decanato. Domenica 2 febbraio, in mattinata, monsignor Delpini sarà a Lainate, nella parrocchia di San Vittore Martire. Nel pomeriggio visiterà la Comunità pastorale San Paolo VI e Beata Alfonsa Clerici (parrocchie di San Francesco d’Assisi e Barbaiana).

La visita pastorale si concluderà il 15 febbraio

Le visite dell'Arcivescovo proseguiranno fino al 15 febbraio. La giornata di sabato 8 febbraio sarà dedicata ad altre realtà ecclesiali e sociali del territorio (i consacrati, i membri del “Centro insieme”, le Scuole dell’Infanzia, gli amministratori locali e le Forze dell’ordine, il Centro di Consulenza per la famiglia, la Consulta Emigranti e il mondo della carità) e si concluderà nella parrocchia di Lucernate. Domenica 9 febbraio la visita farà tappa in mattinata a Passirana Milanese, nel pomeriggio alla Comunità pastorale Santi Apostoli di Cornaredo (parrocchie di Cornaredo e San Pietro all’Olmo). Infine, sabato 15 febbraio la visita pastorale si concluderà nella parrocchia di San Giovanni Battista a Rho.