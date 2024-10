Diversi i cantieri stradali che si apriranno a Legnano con la prossima settimana per opere di asfaltatura.

Pronte diverse asfaltature lungo le strade di Legnano

Primo, per lunghezza del tratto stradale coinvolto, è l’intervento in via XXIX Maggio, che inizierà, tempo permettendo, lunedì 21 ottobre e interesserà la direttrice da Piazza Monumento a via Montebello. La quasi completa riasfaltatura di via XXIX Maggio, attesa da anni, sarà effettuata senza interrompere il passaggio dei veicoli, ma avverrà con restringimento della carreggiata e divieto di sosta nei tratti di volta in volta interessati dai lavori. Questi si svolgeranno, sempre nella fascia oraria 8.30 – 17.00, in tre fasi successive: la fresatura, la messa in quota dei tombini e l’asfaltatura. Terminata l’asfaltatura, si procederà tracciando la segnaletica orizzontale, che comprende gli elementi relativi al percorso ciclabile del tratto della Linea 2 della Bicipolitana. L’intervento terminerà entro la fine del mese.

Le asfaltature successive

A seguire è previsto l’inizio dei lavori che porteranno alla riasfaltatura di viale Toselli nel tratto fra le vie Bissolati e Strobino. Anche in questo caso il traffico veicolare non sarà interrotto, ma dovrà procedere, nel tratto interessato dai lavori fra le 8.30 e le 17.00, su una sola corsia per senso di marcia. L’intervento terminerà entro mercoledì 30 ottobre. Nella stessa zona si procederà, infine, anche all’asfaltatura del tratto di via Santa Caterina compreso fra viale Toselli e viale Gorizia. In questo caso il traffico veicolare, in orario di cantiere, quindi fra le 8.30 e le 17.00, sarà regolato da un senso unico alternato. Anche questo intervento sarà concluso entro mercoledì 30 ottobre.

Gli ultimi interventi previsti

Altra via interessata dai lavori di asfaltatura la prossima settimana sarà la Cristoforo Colombo nel tratto fra Piazza del Popolo e via Flora. I lavori potranno cominciare una volta terminati gli scavi per la posa di un cavo elettrico che saranno effettuati non appena le condizioni meteorologiche lo permetteranno.

L’asfaltatura comporterà per qualche giorno la chiusura al traffico 24 ore su 24 con conseguenti modifiche alla viabilità, ossia l’obbligo di proseguire dritto per i veicoli provenienti dal sottopasso centrale; il senso unico di circolazione in via Colombo, nel tratto compreso tra via Montanara e piazza del Popolo, in direzione di quest’ultima; l’inversione del senso di marcia in via Flora nel tratto fra via Vespucci e via Colombo, con l’obbligo per i veicoli che giungono all’intersezione con via Colombo di proseguire diritto o svoltare a sinistra. Da ricordare che in via Colombo si sta lavorando anche nel parcheggio sotterraneo, attualmente chiuso, per la riqualificazione dell’impianto di illuminazione e la predisposizione dell’installazione delle telecamere.