Prenderanno il via lunedì 8 luglio nel parcheggio di corso Magenta i lavori del secondo cantiere in programma a Legnano nell’ambito di “Città metropolitana Spugna”, il progetto che comprende 90 interventi in 32 Comuni del territorio, che vede coinvolta la Città metropolitana di Milano, che ha ottenuto l’ammissione al finanziamento dal Ministero dell’Interno insieme con Gruppo CAP, gestore del servizio idrico integrato, in qualità di soggetto esecutore.

Progetto spugna a Legnano: al via i lavori nel parcheggio di via Magenta

Il progetto punta a realizzare diversi interventi di drenaggio urbano sostenibile per consentire l‘assorbimento dell’acqua piovana, con una particolare attenzione agli eventi più intensi, senza intasare le reti fognarie ed evitando allagamenti. Gli interventi si basano su processi naturali che sfruttano piante ed elementi vegetali per assorbire l’acqua e prevedono la sostituzione dell’asfalto con superfici permeabili in grado di far filtrare l’acqua e, allo stesso tempo, mitigare le isole di calore nel tessuto urbano.

«Quello di corso Magenta è il secondo cantiere che CAP apre nella nostra città, dopo quello nei giardini di Piazza Trento e Trieste -sottolinea Marco Bianchi, assessore alle Opere pubbliche. La finalità di questi interventi è di rendere le aree interessate autosufficienti, ossia in grado di smaltire da sole le acque meteoriche, sgravando così la fognatura di un carico che, in presenza di precipitazioni abbondanti, rischia di creare quei problemi che negli ultimi anni, a causa del cambiamento climatico in atto, alcune zone della nostra città hanno sofferto in più occasioni. Nel caso di corso Magenta parliamo di un punto sensibile per la rete fognaria, dove convergono le acque da Nord e dal quartiere Oltrestazione, quindi soggetto a possibili sovraccarichi in caso di forti precipitazioni: un’area dove è necessario intervenire deimpermeabilizzando il suolo e sgravando i condotti di un carico ulteriore di acqua piovana. Quello in partenza lunedì è un intervento significativo, che interesserà un’area non solo ampia ma anche strategica per la viabilità cittadina. I nostri uffici, d’intesa con i tecnici di CAP, si sono adoperati per ridurre al minimo l’impatto dei lavori, ma siamo perfettamente consapevoli che, inevitabilmente, il cantiere comporterà dei disagi e, per questo, chiediamo da subito ai residenti di avere pazienza: è il “prezzo” da pagare per avere, fra qualche mese, un parcheggio rinnovato, più verde e in linea con quei principi di tutela del territorio che devono concorrere a dare forma alla città sostenibile che siamo impegnati a realizzare e da cui tutti avremo benefici».

L'intervento previsto in due lotti

La durata prevista dei lavori è di quattro mesi. L’intervento avverrà in due lotti in modo da permettere sempre la sosta su una parte del parcheggio. Il cantiere comporterà per i residenti l’impossibilità di entrare e uscire dai condominii dalle 7.30 alle 18.30; fascia oraria che si rimodulerà alla riapertura delle scuole in 8.00 – 18.30.

Nel dettaglio il progetto per il parcheggio di corso Magenta prevede la disconnessione dalla rete fognaria mediante un ripensamento degli spazi funzionale a conservare il maggior numero di stalli possibile e, allo stesso tempo, riuscire a raccogliere e gestire le acque di deflusso all’interno dell’area di intervento. La sede stradale di via Granatieri di Sardegna, che funge anche da accesso alle proprietà private e da passaggio per i parcheggi, sarà ridotta, mentre la disposizione degli stalli cambierà da “pettine” a “lisca di pesce”. La nuova configurazione dei posti auto permetterà di ampliare le dimensioni dello spartitraffico esistente e di trasformarlo da cemento in un rain garden che si allarga in due aree verdi nelle zone in prossimità dei varchi di entrata e di uscita. Le aiuole in prossimità del varco di entrata saranno ridisegnate in modo da ottimizzare la disposizione degli stalli per la sosta. Il marciapiede sul lato nord di via Granatieri di Sardegna sarà eliminato, mentre si realizzerà un passaggio pedonale più a sud per collegare corso Magenta a via Granatieri di Sardegna. Nell’aiuola di delimitazione a sud dell’area sarà ricavato uno spazio per un ulteriore rain garden che sarà collegato con gli altri presenti nell’area. Resterà invariato il fronte del parcheggio su corso Magenta in quanto segmento di un filare che dal centro cittadino arriva fino a piazza Mercato.

Le superfici pedonali e gli stalli di sosta interni al parcheggio saranno realizzati con una pavimentazione ad alta capacità drenante su fondo permeabile. I rain garden saranno messi in comunicazione fra loro con un sistema idraulico.