Doppio appuntamento per i giovani creativi del rhodense tra parole in rima e arte di strada: partono i laboratori del progetto ‘Outdoor’ tra i comuni del rhodense che si sono aggiudicati il bando regionale ‘La Lombardia è dei giovani’ nel 2020.

Progetto Outdoor: laboratori di street art e hip hop al via per i giovani del rhodense

Dal 6 luglio appuntamento per quattro giovedì al MAST di via San Martino per partecipare a un laboratorio di street art con Rouge, artista noto per i murales con protagonisti i ‘vermi’. In quattro appuntamenti si andrà a ideare e realizzare un murale per riqualificare un muro in città in uno spazio dedicato e frequentato dai giovani. Saranno i ragazzi e ragazze a elaborare il tema e dipingere il muro accompagnati dall’artista.

E’ iniziata anche la serie di quattro appuntamenti con la scrittura creativa hip-hop con l’artista Shame: è ancora possibile iscriversi e partecipare ai laboratori presso il MAST.



Al progetto partecipano e collaborano anche il Comune di Cornaredo, il Liceo Rebora di Rho, l'Istituto Mattei di Rho, l'Istituto Puecher-Olivetti di Rho, l'Associazione giovanile “ATC” di Pregnana Milanese e l'Associazione giovanile “L’Impronta” di Pregnana Milanese.

Il commento dell'assessore Giro

“Eventi, laboratori di Street Art, Web Radio, Music Production, Video editing, Skating e molto altro ancora tutto gratuito: queste sono le tante attività del progetto Outdoor, una proposta che nasce per recuperare la socialità dopo i mesi della pandemia – afferma l’Assessora alle Politiche giovanili Valentina Giro - In questi mesi sono peggiorate le situazioni di disagio giovanile soprattutto dei più vulnerabili e fragili. Il nostro impegno è di sviluppare opportunità proposte dai giovani per i giovani per il recupero di quelle carenze dovute al covid che ha privato ragazze e ragazzi dei luoghi di aggregazione come la scuola, le palestre, servizi socio-educativi e aree verdi”.

Laboratorio di writing con i Vermi di Rouge

Storia, tecniche, progettazione e realizzazione di un’opera a Rho con l’icona della street art, Rouge

Dal 6 luglio si potrà partecipare alla progettazione e alla realizzazione di un murales insieme ai “vermi” di Rouge imparando tecniche e storia della street art.

Il pezzo verrà realizzato al centro TORTUGA di via Giusti a Rho.

Iscrizioni attraverso il link https://forms.gle/ psPrYteRr7Y14RSF6 oppure scrivi a mast@lafucina.org .

Posti limitati – iscrizione gratuita!

Giornate 6 – 13 – 20 – 27 Luglio

Orario 15.30 – 18.30

spazio Mast e Tortuga

Laboratorio di Hip-Hop di scrittura creativa con Shame

Quattro incontri gratuiti di scrittura creativa per imparare ad improvvisare e scrivere testi musicali complessi.

Conduce gli incontri il maestro di freestyle Shame che aiuterà a costruire un testo, dal freestyle al pezzo studio, utilizzando così la musica per combattere noia e rabbia, evadere dalla periferia e viaggiare con la mente.

Per iscriversi al Lab di scrittura creativa con Shame clicca sul linkbit.ly/3wQcZse

Il laboratorio è totalmente gratuito, ma i posti sono limitati.

Il progetto Outdoor

Outdoor rappresenta il naturale proseguimento di Progetto ART, finalizzato a mettere in contatto risorse ed opportunità per i giovani artisti del rhodense . È ideato e promosso da Comune di Rho (ente capofila), Arese, Lainate, Pero, Pogliano Milanese, Pregnana Milanese, Settimo Milanese e Vanzago, SER.CO.P , le cooperative sociali Serena Onlus e l’associazione Barabba’s Clowns.

Il progetto Outodoor si è aggiudicato il finanziamento di circa 66mila euro del bando regionale “La Lombardia è dei giovani” per il secondo anno di fila dopo il progetto A.R.T. - Arte Rete Territorio, che aveva ricevuto 55mila euro.