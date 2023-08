Progetto di riqualificazione Pinqua: ottenuti nuovi fondi dal Pnrr

Saranno destinati altri 1 milione e 480mila euro al progetto di riqualificazione Pinqua di Parabiago: i fondi sono stati ottenuti grazie al Pnrr.

Altri soldi per il progetto Pinqua dal Pnrr

Per coprire gli ulteriori costi sopraggiunti e finalizzati a realizzare il progetto Pinqua (area ex Rede ed edificio di via Brisa), l’Amministrazione Comunale ha partecipato al Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR promosso dal MEF accedendo al Fondo Opere Indifferibili.

Il Ministero ha accolto la richiesta del Comune e destinato ulteriori 1.480.000,00 euro per realizzare l’edificio a Ponte e 150.000,00 euro per quello in via Brisa. Il totale dei fondi PNRR destinati al progetto Pinqua passa così dai 6.650.000,00 euro iniziali agli 8.130.000,00 euro attuali.

Il commento del sindaco Cucchi: