Progetti di inclusione, si cercano soggetti per gestire tre immobili comunali

Il Comune di Magenta cerca soggetti per progetti di inclusione e accoglienza. Si parla, nello specifico, di gestire tre unità immobiliari, site in via Lombardia 1 e in Strada Pontevecchio 22.

Inclusione, si cercano soggetti per gestire tre immobili comunali

Nel primo caso si tratta di due spazi da destinare alla realizzazione di interventi e progetti basati sulla Legge 112/2016 detta del «Dopo di Noi», che perseguano l’accrescimento dell’autonomia delle persone con disabilità grave, supportando le famiglie e collaborando con altre realtà dell’ambito territoriale.

Nel secondo caso invece, l’avviso pubblico riguarda un immobile sito sempre in Strada Pontevecchio 22 e denominato «Casa di Accoglienza M. R. Oldani», ma da destinare alla realizzazione di interventi e progetti di accoglienza temporanea a favore di famiglie e persone con fragilità abitativa e sociale. Per entrambi gli avvisi la documentazione è reperibile nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito comunale, con termine ultimo fissato alle 12 del 3 aprile 2025.

Non mancano tuttavia novità anche per i progetti culturali. Il Comune sta infatti individuando soggetti interessati alla gestione di una porzione di Casa Giacobbe tramite una concessione di tre anni. Anche in questo caso la documentazione resta reperibile sul sito comunale, con termine fissato alle 12 del 16 aprile 2025 per le richieste da presentare via Pec.