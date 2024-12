Procedono i lavori all’area feste: tensostruttura in uso da primavera

Sono iniziati i lavori di posa delle piante nell’area feste di Sedriano, dove si è svolto un sopralluogo per verificare il proseguo degli interventi con l’assessore ai Lavori Pubblici Mariaelena Caon. «Con le nuove piante, dotate di sistema di irrigazione, le vasche che disperdono l'acqua piovana dei parcheggi di via Rogerio da Sedriano cominciano ad assumere l'aspetto di aiuole. Completeranno l'opera la posa dei parapetti delle vasche, degli impianti di illuminazione a lanterna dei vialetti, la tinteggiatura dei vialetti», afferma il sindaco Marco Re.

L'Area Spugna

A seguire «La manutenzione del tendone e la dotazione di energia elettrica e acqua potabile consentiranno di utilizzare l'area feste con la prossima stagione primaverile – annuncia il primo cittadino - Con il progetto dell'opera idrica dell'“Area Spugna”, realizzato dal Cap con fondi del Pnrr, si è colta l'occasione per un'importante azione di riqualificazione urbana, attuata sulle aree a parcheggio e sulla ciclabile in via Rogerio da Sedriano e sull'area feste. Se il Comune non avesse colto questa opportunità, stante la forte limitazione delle risorse economiche comunali, queste aree sarebbero presumibilmente rimaste immutate per ancora tanti anni».

Le vicende

Oltre ai fondi del Pnrr l’Amministrazione comunale ha stanziato delle somme per intervenire sulle aree circostanti e per poter riattivare la tensostruttura, in modo da poterla nuovamente utilizzare per eventi. Dopo dieci anni di inutilizzo si è reso necessario un intervento di controllo dei tiranti e del telone, a seguito del quale sarà effettuata la manutenzione. L’area feste, al centro del dibattito di tutti gli scorsi anni, dopo le vicende politiche e giudiziarie che si sono succedute e di recente concluse a Sedriano, tornerà così a essere fruibile dalla cittadinanza almeno per la parte della tensostruttura.