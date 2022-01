Problemi di collegamento e assenze, rinviato il consiglio comunale

Magenta

La decisione è stata presa nel pomeriggio di mercoledì 12 gennaio, rinviando la seduta consigliare di Magenta prevista giovedì 13.

I problemi tecnici di collegamento e alcune assenze dei consiglieri hanno portato il rinvio della seduta dell'assise di Magenta prevista per la serata di domani, giovedì 13 gennaio che si sarebbe dovuta tenere in collegamento da remoto per via dell'aumento dei contagi delle ultime settimane.

Problemi di collegamenti e assenze, rinviato il consiglio comunale

La notizia è arrivata nel pomeriggio di oggi, mercoledì 12 gennaio ed è stata comunicata ai consiglieri attraverso una lettera firmata dal presidente del consiglio comunale Fabrizio Ispano:

"Causa la concomitanza di problemi tecnici riscontrati nel collegamento da remoto e le indisponibilità comunicate da alcuni consiglieri, a garanzia di una massima partecipazione alla seduta consigliare, si dispone il rinvio della seduta del consiglio prevista per domani, 13.01.2022"

Le rimostranze del Pd

La notizia non è piaciuta affatto ai consiglieri di opposizione del Pd che, attraverso le pagine social, hanno sottolineato tutto il loro dissenso per la decisione di rinvio sottolineando che all'ordine del giorno erano presenti diverse mozioni e provvedimenti importanti per la città.

Al momento non è dato però sapersi quando verrà recuperata la seduta che, stando alla comunicazione, verrà decisa in sede di conferenza dei capigruppo.