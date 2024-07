Tutto pronto a Villa Cortese per l'allaccio alla rete elettrica del nuovo impianto fotovoltaico realizzato sul tetto del PalaVilla. La struttura comunale di via Padre Kolbe gestita dalla Pro loco ospiterà il primo impianto che entrerà nell'appena costituita «Comunità energetica rinnovabile»; tra i fondatori ci sono anche la scuola materna Speroni Vignati, la falegnameria Gazzardi, la Sport Service che opera al campo sportivo di via Pacinotti e soprattutto il Comune di Villa Cortese.

Pro loco pronta ad attivare l'impianto fotovoltaico

L'Ente di piazza del Carroccio è elemento imprescindibile per la creazione della Cer, gruppi di persone, aziende o enti locali che si uniscono per produrre, consumare e gestire energia rinnovabile in modo collaborativo e sostenibile. Dopo la delibera di Consiglio comunale di inizio giugno che ha dato il via libera al sindaco Alessandro Barlocco, a metà dello scorso mese sono state apposte le firme necessarie a sancire la nascita della Comunità. L'idea, invece, era nata nel corso dell'anno scorso grazie alla Pro loco, ma solo a fine 2023 il quadro normativo è divenuto sufficientemente chiaro da poter passare dalle idee ai fatti.

L'energia generata dal nuovo impianto sarà a servizio di tutti i soci e, vista la presenza del Comune, permetterà quindi anche di alimentare le strutture comunali; l'operazione, quindi, seppur in forma indiretta, permetterà un piccolo risparmio alle casse di piazza del Carroccio. La Pro loco, che è l'unica per ora ad avere un impianto nuovo da inserire nel Cer, sarà produttore e consumatore; tutti gli altri soci fondatori, invece, saranno solo consumatori. Entrerà sicuramente a far parte del Cer l'impianto fotovoltaico che verrà realizzato sul tetto della nuova scuola elementare in fase di realizzazione tra via Bertarelli e via 25 Aprile, con conseguente aumento della capacità produttiva e del beneficio per i soci.