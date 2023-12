Attimi di paura nel pomeriggio di oggi, martedì 5 dicembre, a Marcallo con Casone per un uomo che è stato ritrovato privo di sensi davanti al comando della Polizia Locale di via Jacini.

Privo di sensi a bordo strada, soccorso in codice rosso

A lanciare l'allarme sono stati alcuni passanti che hanno notato l'uomo di 53 anni che giaceva a bordo strada. Immediatamente sono intervenuti nel giro di pochi minuti gli agenti della Polizia Locale oltre che un'ambulanza in codice rosso.

L'intervento di Polizia Locale e ambulanza

Secondo le prime ipotesi sembrerebbe che l'uomo era in sella alla sua bicicletta, quando verosimilmente per via dei fumi dell'alcol avrebbe perso il controllo finendo a terra. La caduta inoltre gli avrebbe provocato un trauma alla testa con un taglio ed uno alla schiena.

Gli agenti della Locale guidati dal comandante Antonio Schintu hanno quindi subito soccorso l'uomo, coprendolo anche con una coperta per via delle rigide temperature fino all'arrivo dei paramedici.

Appena arrivato sul posto il personale medico è intervenuto per prestare le prime cure all'uomo che è trasferito nel giro di poco tempo all'ospedale Fornaroli di Magenta in codice giallo dove il 53enne è stato così preso in carico dagli specialisti del nosocomio magentino.