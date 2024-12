Con l'arrivo delle festività natalizie, l’atmosfera si colora di magia, e a Busto Garolfo è ai nastri di partenza la Babbo Running il prossimo 15 dicembre.

Previste oltre 300 persone alla Babbo running di Busto Garolfo

Sono previsti oltre 300 partecipanti, sono state coinvolte anche le scuole del paese. In molti si sono già iscritti on-line. Un drone farà le riprese dall’alto e la corsa verrà seguita da una diretta radio.

L'evento ludico-motorio prevede un percorso di 6 km aperto anche a Nordic Walking e camminatori, e una Family Run di 3 km, perfetta per le famiglie, organizzato dall’Associazione Sportiva Dilettantistica Running Bustese, gode del patrocinio dell'Amministrazione Comunale di Busto Garolfo, della Pro Loco e del sostegno della BCC di Busto Garolfo e Buguggiate e con il suo braccio operativo Ccr Insieme Ets.

Le parole del presidente Sangregorio

“Allacciate le scarpe, indossate il vostro cappello da Babbo Natale e preparatevi a correre assieme per iniziare le feste natalizie con un momento di convivialità, allegria e movimento fisico prima delle tradizionali abbuffate. Abbiamo tenuto gratuita l’iscrizione fino a 14 anni e simbolici i costi di iscrizione perché, come associazione ci interessa fare gruppo con i bambini, con i ragazzi, con le loro famiglie e con tutta la comunità locale, per questo abbiamo invitato le scuole locali a partecipare”, ha spiegato Paolo Sangregorio, presidente dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Running Bustese. “Vogliamo rendere la Babbo Running un appuntamento rituale per la nostra Busto Garolfo. Per la prima edizione abbiamo organizzato la diretta radio con l’emittente locale di Busto Garolfo, Open Space, e un professionista farà le riprese col drone. Ringraziamo la Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate per il prezioso contributo e per aver sposato da subito il nostro progetto. Abbiamo preparato un pacco gara con la Coop e dei gadget dell’Erbasole e del Medical Center Manzoni”.

Il ritrovo della Babbo Running è fissato alle ore 10 presso la sede della Bcc in via Manzoni, 50, con la partenza prevista per le 10.45. Il termine dell’evento è previsto per le ore 13.00. I primi 500 iscritti riceveranno in omaggio il caratteristico cappellino di Babbo Natale.

Le parole del presidente della Bcc

“La Babbo Running è un esempio perfetto di come lo sport possa essere un veicolo per rafforzare il senso di appartenenza e offrire momenti di svago a grandi e piccoli”, ha detto Roberto Scazzosi, presidente della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate, sponsor della corsa. “La Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate è nata qui, a Busto Garolfo, e da sempre lavora con e per la comunità, promuovendo iniziative che arricchiscono il tessuto sociale e creano opportunità di incontro e condivisione. Ringrazio gli organizzatori, i volontari e tutti i partecipanti che rendono possibile questo evento, ricordandoci quanto sia importante camminare e correre insieme, non solo durante la Babbo Running, ma anche nella vita quotidiana”.

Info e iscrizioni: I bambini fino ai 14 anni potranno iscriversi gratuitamente, per gli altri è prevista la quota simbolica di 5 euro, che comprende Servizio ambulanza e Assicurazione, Family Babbo Run 8 euro per due adulti.

L'iscrizione a A.S.D. Running Bustese (tesseramento CSI) per il 2025 include la partecipazione alla "Babbo Running" e la maglietta dell'evento a 25 euro.

La manifestazione in caso di maltempo NON verrà annullata salvo condizioni pregiudizievoli per la sicurezza.

Per iscrizioni: www.runningbustese.it o presso AMP Aftermarket Parts in viale dell'Industria, 41 Busto Garolfo, fino alla mattina di sabato 14/12/2024, oppure sul luogo dell'evento dalle ore 9.30 alle ore 10.30

Per informazioni: Paolo 339 5683856 - Mauro 338 9869247