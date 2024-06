Pochi minuti fa, nella Cappella arcivescovile della Curia, l’Arcivescovo di Milano, mons. Mario Delpini, ha celebrato l’Ora Media con i diciassette preti novelli ordinati lo scorso 8 giugno.

Preti novelli: ecco le destinazioni decise dalla diocesi

Al termine della preghiera ha comunicato ai sacerdoti le comunità in cui svolgeranno il loro ministero.

Di seguito l’elenco delle destinazioni:

Ascari Michele

Vicario della Comunità Pastorale “Cenacolo delle Genti” in Corsico, MI (composta dalle Parrocchie Santi Pietro e Paolo e Spirito Santo, entrambe in Corsico, e S. Adele in Buccinasco)

Asquini Gioele

Vicario della Comunità Pastorale “Maria Madre della Speranza” in Azzate, VA (composta dalle Parrocchie Natività di Maria Vergine in Azzate, S. Vittore M. in Buguggiate e S. Maria Annunciata in Brunello) e Incaricato della Pastorale Giovanile del Decanato di Azzate

Beretta Davide Vicario Parrocchiale della Parrocchia di S. Maria del Rosario in Milano

Bottelli Paolo

Vicario della Comunità Pastorale “Maria Madre delle Genti” in Pioltello, MI (composta dalle Parrocchie Maria Regina e S. Andrea, entrambe nel Comune di Pioltello) e Incaricato della Pastorale Giovanile nelle Parrocchie Beata Vergine Assunta in Seggiano di Pioltello e S. Giorgio M. in Limito di Pioltello, MI

Foppoli Matteo

Vicario della Comunità Pastorale “Santa Croce” in Vimodrone, MI (composta dalle Parrocchie S. Remigio e Dio Trinità d’Amore, entrambe nel Comune di Vimodrone)

Garrini Marco

Vicario Parrocchiale della Parrocchia S. Leone Magno Papa in Milano e Incaricato della Pastorale Giovanile della Parrocchia di S. Ignazio di Loyola in Milano

Giuliani Andrea

Vicario della Comunità Pastorale “Madonna d’Useria” in Arcisate, VA (composta dalle Parrocchie S. Vittore in Arcisate e S. Maria Immacolata in Brenno Useria di Arcisate) e Incaricato della Pastorale Giovanile del Decanato di Valceresio

Mauri Edoardo

Vicario della Comunità Pastorale “S. Gregorio Magno” in Olgiate Olona, VA (composta dalle Parrocchie Santi Stefano e Lorenzo, S. Giovanni Bosco e S. Giuseppe in Buon Gesù, tutte nel Comune di Olgiate Olona)

Mazzucco Manuel

Vicario della Comunità Pastorale “Maria Regina della Pace” in Gaggiano, MI (composta dalle Parrocchie Spirito Santo, S. Vito M. in San Vito, Santi Eugenio e Maria in Vigano Certosino e Santi Andrea e Rocco in Fagnano sul Naviglio, tutte nel Comune di Gaggiano)

Pedroli Stefano

Vicario Parrocchiale della Parrocchia dei Santi Nereo e Achilleo in Milano

Pescialli Patrick

Vicario Parrocchiale della Parrocchia dei Santi Apostoli Pietro e Paolo in Turate, CO, e Incaricato della Pastorale Giovanile nella Parrocchia dei Santi Pietro e Paolo in Rovello Porro, CO

Pileci Ludovico

Vicario Parrocchiale della Parrocchia di S. Vittore M. in Corbetta, MI

Tacchi Alessandro

Vicario Parrocchiale della Parrocchia di S. Vittore M. in San Vittore Olona, MI

Tettamanti Piercarlo

Vicario della Comunità Pastorale “S. Grato” in Nova Milanese, MB (composta dalle Parrocchie S. Antonino M., S. Giuseppe e Beata Vergine Assunta, tutte nel Comune di Nova Milanese)

Torres Torres Erick

Vicario Parrocchiale delle Parrocchie dei Santi Salvatore e Margherita e di S. Geltrude in Olcella, tutte nel Comune di Busto Garolfo, MI

Valvassori Federico

Vicario della Comunità Pastorale “S. Teresa Benedetta della Croce” in Ispra, VA (composta dalle Parrocchie di S. Martino V. in Ispra e S. Margherita e Santi Cosma e Damiano in Cadrezzate con Osmate)

Viscomi Matteo

Vicario Parrocchiale della Parrocchia di S. Ambrogio in Cinisello Balsamo, MI, e Incaricato della Pastorale Giovanile nella Parrocchia Sacra Famiglia in Cinisello Balsamo