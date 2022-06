Presidio in piazza per il Pronto soccorso di Abbiategrasso.

Pronto soccorso, il presidio

La questione pronto soccorso ad Abbiategrasso è un nodo cruciale della politica della città e un argomento che coinvolge tutta la cittadinanza. Il comun denominatore è "con la salute non si scherza". Questa mattina, sabato 18 giugno 2022, partendo da questo presupposto, è stato organizzato un presidio nella Piazza del comune di Abbiategrasso per chiedere trasparenza e chiarezza. Lo spunto arriva da una dichiarazione dell’assessore al welfare e vicepresidente di Regione Lombardia Letizia Moratti, che proprio questa settimana aveva annunciato l’apertura del Pronto soccorso dell’ospedale Cantù negli orari notturni dal mese di luglio. Un’affermazione accolta con favore dall’amministrazione del sindaco Cesare Nai, con preoccupazione dal centro sinistra guidato dal candidato sindaco Alberto Fossati.

I presenti

Al presidio, oltre ai comuni cittadini che vogliono sapere sul futuro del nosocomio di Bià, c’era Alberto Fossati, i rappresentanti del comitato popolare intercomunale, medici di base tutti per chiedere certezze su una vicenda complicata e fondamentale per l’intero abbiatense.

I presenti, dopo l’annuncio della Moratti in consiglio Regionale, contestano il fatto che così come delineato non è un pronto soccorso, ma un punto di primo intervento: "Se così fosse sarebbe una presa in giro, perché quello che riapriranno non avrà la fisionomia di un pronto soccorso, come stabilito dalle normative vigenti, non avrà risorse umane, economiche e tecniche, per delinearsi come tale, considerando il bacino d’utenza dell’abbiatense" hanno affermato.