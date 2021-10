Presidenti di seggio elettorale cercansi

Aggiornamento dell'albo

Presidenti di seggio elettorale, c'è tempo fino al 31 ottobre per candidarsi

C’è tempo sino al 31 ottobre 2021 per presentare le domande. I requisiti necessari per iscriversi all'albo dei presidenti di seggio elettorale sono un’età compresa tra i 18 e i 70 anni, il possesso di diploma di media superiore o di laurea come titolo di studio e un’esperienza pregressa ai seggi elettorali. Il modulo d’iscrizione è disponibile all’Ufficio elettorale e sul sito comunale al link https://www.comune.legnano.mi.it/?channel=70&sezione=news&sottoarea=167&id=11576

Il modulo deve essere compilato e consegnato, con la copia del documento d’identità, all’ufficio Protocollo del Comune oppure inviato per e-mail a uff.elettorale@legnano.org. È anche possibile presentare la richiesta on line registrandosi al portale "Servizi online" del Comune, "Istanze on line". Sempre entro il 31 ottobre, e con le medesime modalità, è possibile presentare la domanda di cancellazione dall’albo.