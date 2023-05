Presentazione ufficiale per il "Peso" del Palio di Legnano

Oggi, 24 maggio 2023, è stato mostrato il “Peso” in una presentazione ufficiale a Legnano in Sala Conferenze di Banco BPM, alla presenza del Cavaliere del Carroccio, Riccardo Ciapparelli e di tutte le reggenze di contrada.

Il peso è un manufatto artistico introdotto nel 1992, ripristinando quella tradizione in vigore nelle prime edizioni del Palio che prevedeva la premiazione della Contrada vincitrice la corsa ippica con il “Peso” di 1176 grammi d’argento, espresso in una scultura artistica. Il numero dei grammi richiama l’anno della Battaglia di Legnano. La realizzazione di questo trofeo è affidata ogni anno ad un artista diverso.

Quest’anno è stato scelto l‘artista Vittorio Corsini. Corsini, artista toscano di Cecina, classe 1956.

“Vittorio Corsini è un’artista che rivolge le propria attenzione all’attività urbanistica delle città; alla creatività di piazze, vie e costruzioni che possono interessare le vite dei cittadini, rendendo i luoghi dove i cittadini si ritrovano a scambiare le proprie esperienze “vivi” . Infatti – sottolinea il Cavaliere – Vittorio poggia la sua idealizzazione artistica sul concetto dell’abitazione e della “casa”, su cui si basa tutta la sua attività creativa”.

L'opera dell'artista toscano

La scultura per il Palio 2023 prende in considerazione una delle figure fondamentali dell’inizio del XI secolo: il Vescovo guerriero Ariberto D’Intimiano, pensando per primo alla creazione di un simbolo che unificasse tutti: il Carroccio. L’opera intitolata “Tempio” è costituita da una mitria tra le cui pareti è collocata la Chiesa di San Simpliciano, detta anche Chiesa del Carroccio, come a sottolineare la forza ed il ruolo del Vescovo guerriero nell’estensione del potere temporale della Chiesa ambrosiana sull’Italia settentrionale.