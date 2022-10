Presentazione per la nuova "Casa di Comunità"

Il giorno 12 novembre 2022 presso il Salone Sad in Via Libertà 33 a Settimo Milanese alle ore 10:30 si svolgerà il convegno, organizzato dal Movimento Cristiano Lavoratori, dal titolo “Case di Comunità.

Il Vicepresidente provinciale MCL, nonché Consigliere Comunale di Settimo Milanese, Ruggiero Delvecchio, è lieto ed entusiasta di poter annunciare l’importante incontro:

“Penso sia importante parlare alla comunità di Settimo Milanese di questa conquista in campo sanitario. Avere una Casa di Comunità è un segno di vicinanza ai cittadini più bisognosi da parte di Regione Lombardia e dimostra l’impegno di Forza Italia sia in Comune che in Regione per Settimo Milanese.”