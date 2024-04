Presentazione del progetto del nuovo Polo culturale di Pero

A Pero, nelle immediate vicinanze di Milano, del Polo fieristico, di Cascina Merlata e di Mind, sorgerà un nuovo Polo culturale, frutto di una visione che presta particolare attenzione ai temi dell’accessibilità e integrazione dei servizi e dello sviluppo di opportunità aggregative, formative e culturali.

Il nuovo polo culturale di Pero

Il progetto, ideato da DAP studio e sviluppato in fase esecutiva da Settanta7 su commissione del Comune di Pero, è quello di una grande piazza coperta, multifunzionale e aperta. L’idea, le scelte, il progetto e le suggestioni che da esso derivano saranno raccontate nel corso di un incontro dal titolo “Nuovo Polo Culturale: Progettare spazi per le comunità e i contesti urbani che si trasformano”, che si terrà martedì 16 aprile alle ore 16.00 presso il Centro Greppi (via M. Greppi, 12 - MM1 Pero).

L’incontro è organizzato dal Comune di Pero e sarà moderato dall’architetto Stefano Rigoni, Consigliere dell’Ordine degli Architetti di Milano. Interverranno: l’architetto Maurizio Carones, Consigliere dell’Ordine degli Architetti di Milano e Vice Presidente della Fondazione dell'Ordine degli Architetti di Milano; l’architetto Matteo Valente, partner e area manager di Studio Settanta7, che commenta: «Il nuovo polo culturale di Pero è un progetto inclusivo al servizio della comunità. Situato strategicamente nel cuore del Comune, offrirà servizi per tutte le età e interessi, da attività per l'infanzia a eventi culturali. Una visione integrata che trasforma Piazza Marconi in un vivace centro di connessione urbana, con spazi pubblici rinnovati e accessibili. L’edificio, con un design moderno e trasparente, ospiterà un open space flessibile e versatile, promuovendo l'interazione e la creatività. Dotato di una varietà di ambienti, tra cui una sala polifunzionale e aree per coworking, giochi e ristorazione, il polo culturale sarà un punto di riferimento per la comunità di Pero e oltre».

L’incontro è aperto ai cittadini, alle Organizzazioni sociali, politiche, economiche e culturali del Territorio.

Il progetto del Nuovo Polo Culturale di piazza Marconi a Pero

La realizzazione di un nuovo Polo culturale, che avrà come scopo principale quello di riqualificare l'attuale piazza Marconi, restituendo a quest’area la vocazione di una nuova centralità nel paese, è finanziata grazie a uno stanziamento di 5.500.000 euro provenienti dalle risorse del PNRR finalizzate a "promuovere la rigenerazione urbana attraverso il recupero, la ristrutturazione e la rifunzionalizzazione ecosostenibile delle strutture edilizie e delle aree pubbliche", oltre che da un contributo del Ministero dell’Interno per la progettazione per un importo massimo di 599.051,23 euro.

La proposta progettuale elaborata dal Comune di Pero rientra nel progetto "Come in - Spazi e servizi di INclusione per le Comunità Metropolitane", attivato nell'ambito dei Piani urbani integrati, investimenti mirati a riqualificare servizi e infrastrutture delle periferie delle Città Metropolitane, che ha raccolto 34 progetti dai Comuni della Città metropolitana di Milano.