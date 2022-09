L'emozione dell'onda bianco-rossa è partita ieri sera, venerdì 9 settembre, da Piazza San Magno a Legnano e ha colorato tutta la città.

Presentazione dei Knights in piazza San Magno

Nella serata che precede il match di Supercoppa LNP contro Borgomanero, i Knights sono passati a uno a uno sotto ai riflettori e all'applauso dei numerosi tifosi e cittadini presenti ai piedi della Basilica di San Magno.

A dare il via alle 18 è stato l'Open Day del MiniBasket, che ha accolto numerosi bambini di ogni età per muovere i primi passi sul playground e mettere a segno i primi canestri.

A dare l'esempio sono stati poi i Knights del MiniBasket con una serie di partite, brevi ma combattute.

Tutto questo fino alle 21, quando si sono accesi i riflettori e le luci bianche e rosse hanno illuminato la facciata del Comune e della Basilica tra gli applausi calorosi di oltre 1.500 persone. Dal più piccolo al più grande, dal MiniBasket e passando per le giovanili dei Junior Knights e i talenti di ABA - Accademia Basket Altomilanese e fino agli esperti Forgiati, tutti gli atleti Knights con i rispettivi allenatori e referenti, sono saliti sul palco per le presentazioni ufficiali alla città.

A dirigere la serata sono stati Gaia Accoto, nuovo volto social dell'Inter, oltre che sport reporter e content creator, insieme a Marco "Bisco" Allieri, speaker dell'Olimpia Milano.

Sempre le loro voci hanno scandito i nomi dello staff tecnico e dirigenziale del Legnano Basket Knights. Fino ad arrivare ad accogliere i nuovi arrivi e le conferme della prima squadra dei Knights.

E' stato caloroso l'entusiasmo dei Legnanesi presenti all'ingresso dei Knights militanti quest'anno in B, scandito dai cori e dallo sventolare delle bandiere degli ultras della curva bianco-rossa.

Il Presidente Marco Tajana che si è detto ambizioso per il futuro della squadra e grato per il supporto della città di Legnano, pronto ad affrontare con il piede giusto la nuova stagione 2022/2023 che sta per iniziare!