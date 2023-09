Presentato il "Trittico lombardo": il 2 ottobre la partenza della Coppa Bernocchi

Presentato a Palazzo Lombardia a Milano il "Trittico lombardo" una serie di appuntamenti dedicati al ciclismo di grande importanza, tra cui la Coppa Bernocchi in partenza da Parabiago il 2 ottobre.

Così il governatore della Regione Lombardia, Attilio Fontana, in occasione della conferenza stampa di presentazione del 'Trittico Lombardo' di ciclismo (Coppa Agostoni, Coppa Bernocchi e Tre Valli Varesine) oggi al Belvedere di Palazzo Lombardia alla quale erano presenti, tra gli altri, il sottosegretario con delega allo Sport e Giovani, Lara Magoni; quello alle Relazioni internazionali ed europee, Raffaele Cattaneo; l'assessore alla Cultura, Francesca Caruso; e il presidente del Consiglio regionale, Federico Romani.

"Questo evento - ha sottolineato Lara Magoni - è per Regione Lombardia un vero fiore all'occhiello che promuove lo sport non solo professionistico, ma a tutti i livelli. Momenti che vanno oltre l'appuntamento agonistico da condividere all'aria aperta anche con la famiglia". Il sottosegretario Magoni ha poi evidenziato come si tratti di un momento eccezionale per lo sport: "Il Governo, infatti, ha riconosciuto all'interno della Costituzione lo sport come mezzo etico, sociale ed educativo. Una notizia che ci rende ancor più orgogliosi e responsabilizzati".