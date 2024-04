Presentato il progetto della Polizia Locale per monitorare l'asse del Sempione

"Lavoriamo tutti per la sicurezza di tutti. La sicurezza non ha un colore politico". Con queste parole il comandante del Comando Unico di Polizia Locale Pogliano-Nerviano Stefano Palmeri ha aperto nella mattinata di oggi, 12 aprile 2024, la conferenza stampa per la presentazione di un nuovo progetto legato alla sicurezza che coinvolgerà tutte le Polizie Locali dell'asse del Sempione.

Un nuovo progetto per monitorare l'asse del Sempione

Un progetto che per la sua presentazione ha visto alla conferenza anche l'assessore regionale alla sicurezza Romano La Russa.

"Controlleremo le strade i parchi e le zone dismesse - ha detto l'assessore regionale - È assurdo che le aree verdi dei nostri paesi siano infrequentabili perché assediati da persone poco raccomandabili. Finanzieremo più di tremila ore di straordinario e cercheremo di aumentarle. Vogliamo garantire il più possibile tranquillità alle famiglie".

Il progetto finanziato dalla Regione

L'Assessore ha ringraziato i comandanti e gli agenti delle Polizie Locali presenti per il grande sacrifico e il grande lavoro che svolgono ogni giorno per contrastare la delinquenza Comune.

"Dobbiamo seguire questo percorso - ha detto La Russa - e fare capire ai cittadini che stiamo facendo tutto il possibile per garantire sicurezza."

Dopo l'assessore regionale alla sicurezza la parola è passata a Daniele Ruggeri comandante della Polizia Locale di Legnano, Comune capofila dell'Asse del Sempione.

"La prima cosa che voglio fare è dire grazie alla Regione per aver finanziato ancora questo progetto, vuol dire che l'anno scorso abbiamo fatto bene. Cercheremo di fare ancora più dello scorso anno perché come diceva l'assessore il nostro obiettivo è quello di stare vicino ai cittadini e garantire sicurezza nelle città".

I servizi partiranno il prossimo 20 aprile e termineranno nel mese di settembre/ottobre".