Presentato il calendario di "Miss Mamma Gold"

Fra le protagoniste del calendario di Miss Mamma Gold c'è anche Emanuela Locatelli, agente di viaggio di Corbetta.

Missa Mamma Gold, presentato il calendario

Organizzata dalla Te.Ma Spettacoli di Paolo Teti, all’Antica Locanda “Amolara” di Adria (Rovigo), si è svolta

la presentazione del Calendario dell’anno 2023 di “Miss Mamma Italiana GOLD”. “Miss Mamma Italiana” giunto quest’anno alla sua 30° edizione, è il primo Concorso nazionale di bellezza e simpatia dedicato alle Mamme, diviso in tre categorie: dai 25 ai 45 anni (il cui Calendario sarà presentato mercoledì 28 dicembre a Bellaria Igea Marina - Riviera Romagnola); dai 46 ai 55 anni per la “categoria GOLD” e oltre i 56 anni per la “categoria EVERGREEN”.

“Miss Mamma Italiana” sostiene “Arianne” Associazione Onlus per la lotta all’Endometriosi, una malattia progressiva ed invalidante, ancora poco conosciuta, che colpisce quasi 4 milioni di donne italiane in età fertile.

Protagoniste degli scatti del Calendario 2023 di “Miss Mamma Italiana GOLD” (quello di quest’anno è il 20° Calendario), eseguiti dalla fotografa Gloria Teti, sono le vincitrici della Finale Nazionale anno 2022 del Concorso, capitanate dalla splendida 51enne padovana Elena Cerchiaro, vincitrice assoluta di “Miss Mamma Italiana Gold 2022”.

Tutte le protagoniste del calendario

Ma andiamo a conoscere meglio le protagoniste del Calendario 2023 di “Miss Mamma Italiana Gold”:

GENNAIO: ELENA TASSINARI, 53 anni, cuoca, di Castrocaro Terme (Forlì), mamma di Francesco e

Michelangelo, di 30 e 20 anni. È la vincitrice della fascia “Miss Mamma Italiana Gold Damigella d’Onore

2022”.

FEBBRAIO: EMANUELA LOCATELLI, 46 anni, agente di viaggio, di Corbetta (Milano), mamma di

Riccardo di 5 anni. È la vincitrice della fascia “Miss Mamma Italiana Gold Fashion 2022”.

MARZO: SILVIA TULIANI, 54 anni, impiegata amministrativa, di Siena, mamma di Sofia di 21 anni. È la

vincitrice della fascia “Miss Mamma Italiana Gold Romantica 2022”.

APRILE: ELENA CERCHIARO, 51 anni, casalinga, di Noventa Padovana (Padova), mamma di Tommaso

e Sebastiano, di 20 e 17 anni. È la vincitrice assoluta di “Miss Mamma Italiana Gold 2022”. Sua anche la

bellissima immagine di copertina del Calendario.

MAGGIO: LORETTA LICCIARDI, 50 anni, impiegata, di Orbassano (Torino), mamma di Martina di 20 anni.

È la vincitrice della fascia “Miss Mamma Italiana Gold Radiosa 2022”.

GIUGNO: VALERIA FONTANA, 50 anni, titolare di un centro danza e fitness, di Caldogno (Vicenza),

mamma di Leonardo e Beatrice, di 18 e 15 anni. È la vincitrice della fascia “Miss Mamma Italiana Gold

Glamour 2022”.

LUGLIO: ENRICA BONAMICI, 55 anni, estetista, di Porto Viro (Rovigo), mamma di Sebastian di 29 anni.

È la vincitrice della fascia “Miss Mamma Italiana Gold Sorriso 2022”.

AGOSTO: SANDRA CAPELLO, 50 anni, imprenditrice, di Ferrere d’Asti (Asti), mamma di Alessio e

Francesca, di 13 e 9 anni. È la vincitrice della fascia “Miss Mamma Italiana Gold Sprint 2022”.

SETTEMBRE: VALENTINA NIOI, 47 anni, barista, di Assemini (Cagliari), mamma di Martina di 13 anni. È

la vincitrice della fascia “Miss Mamma Italiana Gold Solare 2022”.

OTTOBRE: ILARIA DANIELI, 48 anni, titolare di una palestra, di Montecchio Precalcino (Vicenza),

mamma di Nicolò di 18 anni. È la vincitrice della fascia “Miss Mamma Italiana Gold Sportiva 2022”.

NOVEMBRE: ROSA FUNARO, 47 anni, avvocato, di Napoli, mamma di Angelo di 10 anni. È la vincitrice

della fascia “Miss Mamma Italiana Gold in Gambe 2022”.

DICEMBRE: SOLIDEA BRAMANTE, 50 anni, assistente di cura, di Maccagno (Varese), mamma di

Melissa, Bruno ed Angelica, di 23, 16 e 12 anni. È la vincitrice della fascia “Miss Mamma Italiana Gold

Dolcezza 2022”.

Due pagine “speciali” del Calendario, ovvero quella di DICEMBRE 2022 e di GENNAIO 2024, sono state

dedicate alle vincitrici della fascia “Miss Mamma Italiana Gold Sponsor Top 2022”, CHIARA DI DONATO,

49 anni, casalinga, di Firenze, mamma di Alessio ed Alberto, di 15 ed 11 anni e MARINA DI LUZIO, 55 anni,

cuoca, di Ravenna, mamma di Alex e Manuel, di 36 e 27 anni.