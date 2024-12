È stato presentato oggi, 4 novembre 2024, a Palazzo Lombardia il progetto intercomunale, con capofila Abbiategrasso, di promozione turistica ‘Tra Navigli e Ticino – Percorsi di Autenticità’, iniziativa che racconta una Lombardia inedita, lontana dal ritmo frenetico della metropoli, ma altrettanto capace di sorprendere e incantare.

Presentato a Palazzo Lombardia il progetto turistico "Tra Naviglio e Ticino"

Alla presenza dell’assessore al Turismo, Marketing Territoriale e Moda di Regione Lombardia, Barbara Mazzali, e di una dozzina di rappresentanti istituzionali di Comuni dell’hinterland milanese, è stato lanciato il nuovo brand del progetto insieme alla programmazione di eventi ‘Percorsi d’Inverno’, un suggestivo calendario di appuntamenti sostenuto dal bando regionale ‘OgniGiornoInLombardia’.

Al tavolo, tra gli altri, Ismaele Rognoni, presidente del Parco Lombardo della Valle del Ticino, e Carlo Ferrè, presidente del Consorzio dei Navigli spa.

Un viaggio nei borghi appena fuori Milano

“Esiste un ‘Fuori Milano’ straordinario, fatto di borghi incantevoli, scorci naturali unici e tradizioni che si intrecciano armoniosamente con la modernità. Questo progetto rappresenta un eccellente esempio di come unire le forze possa valorizzare al meglio il nostro territorio, offrendolo al turismo di qualità che oggi cerca esperienze autentiche e memorabili. Continuerò a sostenere iniziative come questa, perché ogni angolo della Lombardia merita di essere raccontato e vissuto”, ha dichiarato Barbara Mazzali.

I numeri confermano il fascino crescente di queste destinazioni. Secondo l’Osservatorio regionale per il Turismo, i 21 Comuni dell’Area Metropolitana di Milano che si affacciano sui Navigli e sul Ticino hanno registrato, tra gennaio e agosto 2024, una crescita del 2,17% nei pernottamenti rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Un segnale chiaro del valore di questo territorio che, con il progetto ‘Percorsi d’Inverno’, si presenta come una meta irrinunciabile per chi cerca paesaggi da cartolina e un’accoglienza calorosa e autentica.

Alcuni dei borghi più suggestivi

Tra le tappe più suggestive spiccano Cassinetta di Lugagnano e Morimondo, inserite tra i ‘Borghi più belli d’Italia’. “Questi due gioielli della Città Metropolitana di Milano rappresentano l’anima più affascinante e genuina della Lombardia. Scoprire i loro scorci storici e le meraviglie naturalistiche è come entrare in una dimensione sospesa nel tempo”, ha sottolineato l’assessore.

Ma la vera novità è la capacità di fare rete: i Comuni coinvolti hanno saputo creare un racconto unico e coinvolgente, dove ogni appuntamento si inserisce in un mosaico di esperienze che si completano a vicenda. Dall’arte alla natura, dall’enogastronomia alla storia, tutto contribuisce a un itinerario che parla di autenticità, tradizione e bellezza.

Percorsi unici anche d'inverno

L’area tra Navigli e Ticino si distingue per la sua identità unica: piste ciclabili e sentieri immersi nel verde, dimore storiche, antiche abbazie e un ricco tessuto di eccellenze agricole e artigianali. I Comuni partecipanti, tra cui Abbiategrasso, Morimondo, Corbetta, Inveruno, Binasco e Albairate, hanno creato un calendario di eventi in grado di esaltare queste peculiarità, rendendo ogni visita un’esperienza unica e autentica.

Barbara Mazzali ha concluso ricordando l’importanza del prossimo appuntamento: nel 2025, Bellano ospiterà l’assemblea nazionale dei ‘Borghi più belli d’Italia’, un’occasione straordinaria per dare visibilità a quella Lombardia che sta imparando a raccontarsi al mondo con un’energia e una visione nuova.

Con un grande cuore cosmopolita al centro, Milano resta una protagonista del turismo mondiale, ma è ora di guardare oltre. E il ‘Fuori Milano’ non aspetta altro che essere scoperto. Pronti a partire per un inverno di meraviglia?

La testimonianza di Abbiategrasso

Uniti per valorizzare il nostro territorio: un viaggio autentico tra cultura, natura e tradizione.

"Immaginate un territorio che sa raccontare la sua anima attraverso i suoi paesaggi, la sua storia e le sue vie d’acqua. Un luogo in cui ogni angolo svela un frammento di autenticità, da scoprire e vivere appieno - dichiara l'assessore Beatrice Poggi, vicesindaco del Comune di Abbiategrasso -. Questo è lo spirito con cui i 21 Comuni aderenti al Tavolo del Turismo hanno deciso di unire le forze, intraprendendo un percorso concreto per valorizzare l’area unica che si estende tra Navigli e Ticino. Nasce così il brand ‘Tra Navigli e Ticino – Percorsi di Autenticità’, simbolo di un’identità condivisa e di una visione comune per il futuro. Questo marchio non è solo un logo: è la testimonianza di un impegno collettivo, il primo passo verso una promozione turistica che si fonda sui valori della sostenibilità, della cultura e del rispetto per il nostro straordinario patrimonio".

Gli altri protagonisti presenti

ISMAELE ROGNONI, PRESIDENTE DEL PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO - "Il progetto tra Navigli e Ticino mira a valorizzare il patrimonio naturale, storico e culturale dei Comuni e dei soggetti aderenti, a promuovere il turismo sostenibile, incentivare la mobilità dolce e valorizzare l'ecosistema fluviale. E soprattutto, a rafforzare il legame tra le comunità locali e il loro territorio. Il Parco porta in dote due elementi essenziali: la sua grande bellezza e la capacità di essere realtà istituzionale proattiva e di raccordo", ha dichiarato Ismaele Rognoni, presidente del Parco Lombardo della Valle del Ticino.

CARLO FERRÈ, PRESIDENTE CONSORZIO DEI NAVIGLI - “Oltre 15 anni fa abbiamo iniziato l'attività di valorizzazione del territorio dei comuni del consorzio, contestualmente all'avvio della navigazione del naviglio Grande. Questo è stato un veicolo importantissimo per attrare i visitatori e per far conoscere il nostro territorio e le eccellenze esistenti. Immaginammo già allora che quello sforzo avrebbe dovuto continuare fino a quando tutto il territorio avesse attivato collettivamente ed in modo coeso e unitario la medesima iniziativa. Ciò sta accadendo e deve essere il primo tassello di un percorso ambizioso. Viviamo un territorio che ha tutte le potenzialità per divenire il primo Sistema Turistico della Città Metropolitana di Milano, abbiamo il dovere di cogliere in pieno tale opportunità”.

DOMENICO FINIGUERRA, SINDACO DEL COMUNE DI CASSINETTA DI LUGAGNANO, UNO DEI BORGHI PIÙ BELLI D’ITALIA - “I Borghi più Belli d'Italia sono piccoli gioielli che rendono preziosa la trama fitta di bellezza e paesaggio che attraversa tutto il nostro Paese ed anche la Lombardia. Sono luoghi di pace dove il caos delle metropoli e della vita frenetica lasciano il posto a tranquillità e ritmi più umani.

Cassinetta di Lugagnano, insieme a Morimondo, aderendo a questo nuovo progetto turistico vogliono portare le eccellenze di tutta la rete dei Borghi Più Belli, soprattutto lombardi, che nel 2025 si riuniranno a Bellano in occasione dell'assemblea nazionale.

Viviamo un periodo storico in cui tutto è globalizzato, tutto può essere delocalizzato e riprodotto. Ma la tipicità dei luoghi, i prodotti della terra, la storia, il patrimonio architettonico e paesaggistico fanno eccezione, perché non possono essere portati altrove, ma possono costituire un'ossatura magnetica in grado di attrarre chiunque sia alla ricerca di esperienze che rigenerano e portano buona qualità della vita, per poche ore, per pochi giorni e perché no, per tutta un'esistenza”.