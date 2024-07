Presentata Rotary Historica 2024: sarà il 14 settembre

Historica fa il bis, di Rotary club e di finalità solidali. È emerso mercoledì sera nella serata di presentazione della tradizionale kermesse ideata dal Rc Morimondo Abbazia, che ha visto il Rotary Club Magenta del presidente Alberto Trondoli partecipare all’illustrazione di tutte le novità della 11^ edizione di “Rotary Historica”.

Collaborazione di due Rotary club

La serata ha visto partecipare anche il sindaco di Morimondo, Marco Iamoni, e il sindaco di Corbetta, Marco Ballarini, che ha concesso il patrocinio all’evento. A fare gli onori di casa il neo eletto Presidente del Morimondo Abbazia, Davide Carnevali, affiancato dal suo omologo del Magenta, Alberto Trondoli, anche lui fresco di insediamento. L’occasione è stata preziosa sia per presentare il programma del raduno, sia per un focus sugli obiettivi da raggiungere attraverso il ricavato. Per illustrarli al meglio sono intervenuti sia rappresentanti dell’ospedale “Fornaroli”, sia referenti della Fondazione Golgi Cenci.

Tra i primi, il dr Roberto Fogliani, Direttore dell’Unità Operativa di Ostetricia e Ginecologia, e il dr Stefano Fiocchi, Direttore dell’Unità Operativa di Pediatria e Neonatologia con Patologia Neonatale; tra i secondi, non hanno fatto mancare la loro consueta e significativa presenza il dr Antonio Guaita, Direttore della Fondazione, e il dr Arcangelo Ceretti, geriatra di lungo corso e fondatore della Banca del Cervello. Per il Classic Club Italia, la cui collaborazione è fondamentale per l’evento, presenti i vicepresidenti Alberto Merlo e Gianfranco Boni. L’edizione 2024 di Historica si svolge per la prima volta di sera, e ha un duplice scopo caritatevole: raccogliere fondi da devolvere in beneficenza sia all’Istituto Golgi Cenci di Abbiategrasso, per l’acquisto di un processatore all’avanguardia per allestire preparati istologici, che al Reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale Fornaroli di Magenta, per l’acquisto di uno speciale manichino per la formazione del personale sanitario sulle urgenze eventuali in sala parto.

Partenza da Corbetta

L’edizione di quest’anno si svolge sabato 14 settembre con partenza da Corbetta in Piazza Corbas alle 14:30 e si caratterizzata per una serie di importanti novità. La prima è la collaborazione di due club e relativi RotarAct appartenenti a differenti Distretti Rotary: il Morimondo Abbazia (Distretto Rotary 2050) e il Magenta (Distretto Rotary 2042). La seconda è che si conclude in tarda sera, lasciando spazio a musica e danze.

Nuova anche la destinazione della raccolta fondi collegata alla manifestazione: in quanto interclub, infatti, ciascun club Rotary ha deciso di destinare il ricavato dell’evento in adesione alle linee d’azione del proprio distretto di appartenenza, convergendo tuttavia sull’importanza di sostenere importanti realtà scientifico-sanitarie del territorio: il Morimondo ha rinnovato il proprio sostegno alla Fondazione Golgi Cenci di Abbiategrasso, centro di ricerca sull’invecchiamento cerebrale, mentre il Magenta ha individuato l’Unità di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale “Fornaroli” di Magenta. Va da sé che il contributo alle due distinte realtà è condiviso, e sarà fatto a nome di entrambi i club.

L’appuntamento quindi è per sabato 14 settembre in piazza Corbas a Corbetta, da qui si parte per Samarate (VA) alla volta del Museo Agusta della Fondazione Leonardo, con prova del simulatore di volo e visita di Villa Agusta.