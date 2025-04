Presentata l’edizione 2025 di “Restate in città”

Il vicesindaco e assessore alla Cultura del Comune di Abbiategrasso Beatrice Poggi ha presentato oggi, martedì 29 aprile 2025, l’edizione 2025 della rassegna “Restate in città”. Un calendario ricco di eventi che farà compagnia agli abbiatensi per tutto il periodo estivo, da maggio a settembre con diversi appuntamenti in diverse location della città.

Nel nome della cultura

“Il filo conduttore di quest’anno è la cultura – ha spiegato la Poggi - Nel senso di abitare la cultura che diventa un luogo da vivere ogni giorno, quello lo spirito della manifestazione . Tutto è stato pensato per far riscoprire la città come luogo d’incontro e benessere a dimensione d’uomo . La cultura come necessità umana, l’arte di vivere insieme, un momento ritrovato, come strumento di rinascita. La cultura come bene comune, per la fioritura della comunità”.

Per il vicesindaco il suo staff , è una rassegna ricca di incontri e condivisione “Tante proposte diversificate, non solo nei contenuti ma anche negli spazi in cui si svolgeranno - ha sottolineato - Per avvicinare i cittadini alla bellezza delle arti , in alternativa alla desertificazione che produce disagio”.

E’ la settima edizione della manifestazione che trasforma alcuni luoghi simbolo del nostro territorio in un palcoscenico di eventi di alto livello: dal Castello Visconteo, a Palazzo stampa, all’ex convento dell’Annunciata, solo per citarne alcuni, quest’anno sarà coinvolto anche il parco della Folletta con una rappresentazione teatrale il 14 giugno con “Favole di Esopo al chiar di viola”.

“Aristotele diceva che l’uomo è un essere sociale e propri sulla cultura dobbiamo puntare per costruire legami – conclude - Promuovere un dialogo e alimentare il desiderio di scoperta. Perchè la cultura è vita , è connessione, è crescita collettiva”.

Eventi in ogni campo

Sarà un’estate ricca di spettacoli, dove ci sarà un gradito ritorno con il teatro urbano, ma anche, musica, incontri, benessere , laboratori per promuovere la socialità e l’aggregazione “Una città da vivere oltre alla storia e alla bellezza”.

Tutti gli appuntamenti di Restate in città saranno consultabili e si potranno prenotare sul portale www.abbiategrassodavivere.it