Presentata l'edizione 114 della Milano-Sanremo

Presentata ieri, lunedì 20 febbraio 2023, ufficialmente la Milano-Sanremo, che per l’edizione 114, la classicissima del ciclismo, partirà da Abbiategrasso.

La Milano-Sanremo in partenza da Abbiategrasso

Un'occasione per riavvicinare la gente al ciclismo, così Vincenzo Nibali, ospite della serata insieme a Gianni Bugno, definisce la scelta di Rcs Sport di far partire la Milano Sanremo da Abbiategrasso. I due campioni del ciclismo ed ex vincitori della classicissima erano presenti all'ex convento dell'Annunciata dove è stata presentata la partenza della gara in programma per il prossimo 18 marzo.

Il Sindaco Cesare Nai ha invece puntato l'attenzione sul fatto che la partenza da Abbiategrasso potrà avere buone ripercussioni su tutto il territorio visto che la gara passerà ad esempio anche da Ozzero e Morimondo prima di dirigersi nel pavese.

Curiosità, come già per la partenza del Giro d'Italia nel 2021 Andrea Besuschio, noto pasticcere d'eccellenza in città, ha preparato un dolce simbolo per questa ricorrenza