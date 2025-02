Presentata la Milano - Torino 2025: partenza da Rho e arrivo a Superga

Partirà il 19 marzo da Rho e arriverà a Superga l'edizione 2025 della Milano / Torino la classica del ciclismo presentata stamattina, 18 febbraio 2025 a Rho.

Milano - Torino 2025: partenza da Rho e arrivo a Superga

La corsa che precederà di qualche giorno la Milano/Sanremo partirà anche quest'anno dalla centralissima piazza San Vittore. I corridori, dopo un giro sfilata per le vie centrali del paese, raggiungeranno il chilometro zero dove prenderà il via ufficialmente la gara. Una giornata dedicata al ciclismo quella del 19 marzo che sarà preceduta da una serie di iniziative organizzate dall'amministrazione comunale e dai commercianti della città.

"Siamo orgogliosi di veder partire la classica del ciclismo per il terzo anno consecutivo dalla nostra città - ha affermato l'assessore allo sport Alessandra Borghetti - che ha concluso il suo intervento con la speranza che il prossimo anno a Rho arrivi qualcosa di nuovo... ad esempio una tappa del Giro d'Italia.

Foto 1 di 5 Foto 2 di 5 Foto 3 di 5 Foto 4 di 5 Foto 5 di 5

Le parole del sindaco Orlandi