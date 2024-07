Premio Domingo Grollino seconda edizione: aperte le iscrizioni

ªDopo l’eccezionale partecipazione suscitata dalla prima edizione è con grande gioia che Il Teatro dei Navigli di Abbiategrasso annuncia l’apertura della Seconda edizione del Premio Domingo Grollino, il concorso dedicato alla drammaturgia contemporanea rivolto al teatro per l’infanzia e la gioventù.

Dedicato all’infanzia

Ricevere i testi di giovani autori amanti della millenaria arte teatrale non significa solo leggere drammaturgie, ma anche, e soprattutto, addentrarsi in nuovi e antichi mondi, riflesso del cosmo interiore che ogni drammaturgo con le proprie parole, il proprio pensiero e le proprie emozioni è capace di plasmare. Questo premio nasce con l’obiettivo di colmare una lacuna importante nel panorama teatrale: la mancanza di una drammaturgia dedicata all’infanzia e alla gioventù. Per questo il centro teatrale vuole offrire un’opportunità per stimolare la produzione di opere che coinvolgano e ispirino il pubblico più giovane.

Il Premio Domingo Grollino prende il suo nome da un individuo straordinario, Domingo, che nonostante le sfide della vita ha trovato nella scrittura un modo per comunicare con il mondo.

Colpito in giovane età da una rara sindrome degenerativa che ne ha paralizzato il corpo ad eccezione degli occhi e del pollice sinistro, Domingo, attraverso un apposito dispositivo, riusciva a comunicare al mondo attraverso la scrittura, dimostrando una straordinaria forza d’animo e una inesauribile positività. Il suo esempio ci ispira nel promuovere la creatività e la resilienza tra i giovani talenti del teatro.

I premi

Anche quest’anno in palio dei premi per i testi più meritevoli, riconoscendo il talento e l’impegno dei partecipanti: al 1° classificato spetterà un premio in denaro di 1000,00 € lordi oltre alla rappresentazione della propria opera all’interno di una produzione di Teatro dei Navigli nella stagione teatrale 2025. Al 2° classificato spetterà un premio in denaro di 500,00 € lordi e la lettura della propria opera durante la serata di premiazione.

Premiazione ad Abbiategrasso

Una giuria composta da professionisti del settore, critici teatrali, docenti ed esperti della scena valuterà le proposte in base al loro carattere innovativo e alla qualità della scrittura, selezionando infine i due testi vincitori che verranno premiati nella serata di Venerdì 25 Ottobre 2024 ad Abbiategrasso presso il Teatro Al Corso. Particolare merito sarà dato a quei testi che tratteranno temi legati alla sostenibilità ambientale, all’inclusione e allo sviluppo sostenibile. L’iniziativa vede il Centro di produzione e formazione teatrale Teatro dei Navigli impegnato in partnership con Amaga, Centro Anffas il Melograno, Comune di Abbiategrasso e Fondazione Ticino Olona.

Un ringraziamento particolare va a Natalia Grollino, sorella di Domingo, che sin dalla prima edizione ha sostenuto con entusiasmo questo progetto.

La data ultima per iscriversi e per inviare il materiale è fissata per il 12 ottobre 2024 entro la mezzanotte. Per partecipare basta compilare il modulo a questo indirizzo https://bit.ly/2°PremioDomingoGrollino Tutte le informazioni sono disponibili sul nostro sito internet www.teatrodeinavigli.com