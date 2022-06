“Premio Città di Lainate”: 60 riconoscimenti di cui 3 speciali per le categorie di persone che hanno contribuito in maniera particolare e specifica ad alleviare fatiche e dolori di due anni di pandemia.

Ieri, in occasione del 2 giugno, Festa della Repubblica, all’Ariston Urban Center l’Amministrazione Comunale ha consegnato il Premio “Città di Lainate”, riconoscimento istituito nel 2005 dal Consiglio Comunale e assegnato a persone che si sono distinte, in ambiti diversi, per impegno, dedizione, capacità umane e professionali, contribuendo allo sviluppo ed alla crescita della nostra Città.

La serata è stata allietata da diversi intermezzi musicali del Corpo Musicale G. Verdi di Lainate.

A premiare i cittadini e le 3 categorie speciali il sindaco Andrea Tagliaferro e il vicesindaco Danila Maddonini.

L’elenco dei cinquantasette premiati nel corso della cerimonia

Avella Fedele, Barucchi Mirko, Berlusconi Alberto, Bianchi Fabio, Blancato Marisa, Bruno Antonio, Buga Monica, Capizzi Salvatore Silvio, Cardamone Antonio, Ceresa Piera, Chemotti Florens, Cini Alessandro, Colombo Marco, Cozzi Claudia, Curti Angelo Daniele, D’Avolio Lucrezia, De Lucia Raffaele, Delmastro Paolo Corrado Luigi, Di Stefano Alessandro, Fedeli Maurizio, Fossati Giuseppe, Franchi Carlo Virginio (GIMAX), Fumagalli Mauro, Germinario Alessandro, Ginelli Nadia, Gusmeroli Silvia, Indino Marina, Lafaiette Emilio, Levi Ercole Celestino, Malanchini Angelo, Marangoni Davide, Margutti Giuseppe, Mariani Fabio Fabrizio, Merizio Sergio, Moja Laura, Nizzardo Domenico Vincenzo, Novarria Maria, Paleari Gianna, Pastori Elisabetta, Pessina Mariagrazia, Piotti Cristina, Ponzo Bonaventura, Porta Bruno, Pravettoni Riccardo, Radrizzani Andrea, Righi Angelo Ezio, Rosa Alfonsa, Santoro Antonio, Savini Fausto, Secola Antonio, Signò Giulio, Sironi Alessandro, Tomba Giuseppe, Tramontini Antonio, Zanutto Marina, Zini Vincenzo, Zoni Claudio.