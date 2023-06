Premiazione per 135 volontari della Croce azzurra

Premiazioni domenica 11 giugno ad Abbiategrasso per la Croce azzurra che ha reso omaggio a tutti i 135 volontari che mettono a disposizione il proprio tempo libero.

La Croce azzurra premia 135 volontari

Domenica 11 giugno la Croce Azzurra - Associazione volontari abbiatensi onlus, ha premiato 135 volontari attivi di tutte e diciannove le sezioni che hanno raggiunto traguardi dai 5 ai 45 anni di servizio. La festa si è svolta presso “La Cappelletta” di Abbiategrasso.

“Ogni anno Croce Azzurra organizza questa festa de un momento di ritrovo anche per scambiarsi idee oltre che un’occasione per ritrovarsi; oltre alle premiazioni degli attivi, chiamati tutti uno per uno, sono stati nominati anche cinque soci onorari, tra cui il dottor Pinaroli, della sezione di Cassinetta di Lugagnano - ha spiegato Ornella Oldani, presidente dell’Associazione - Il consiglio direttivo a nome dell’associazione conferisce la nomina a socio onorario a Oscar Pinaroli per aver prestato con dedizione perseveranza ed impegno la propria opera in associazione”.

Così è scritto sulla targa consegnata al dottore che non ha mai risparmiato energie per l’associazione e gli assistiti, un riconoscimento pubblico per l’impegno che ha svolto con dedizione fino al compimento degli ottant’anni, termine consentito per fare volontariato.

Presente anche l'assessore Bertani

Presente anche Valter Bertani, assessore di Abbiategrasso alla Tutela del paesaggio e dell’ambiente, Attivita’ Produttive e Manifestazioni fieristiche.

Il pomeriggio ha visto anche un’assemblea straordinaria alla presenza del notaio per la registrazione della modifica allo statuto su alcuni dettagli, considerata l’iscrizione al RUNTS Registro Unico Nazionale Terzo Settore, come richiesto da Città Metropolitana.