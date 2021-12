Il riconoscimento

E' il terzo miglior club al mondo con presidente donna.

La Scuderia Ferrari Club di Bareggio è il terzo miglior club al mondo con presidente donna. Una bella soddisfazione per il sodalizio guidato da Giusy Costantino, al termine di un altro anno difficile per via della pandemia.

Premiato il Ferrari Club di Bareggio

In ogni caso, nel rispetto delle normative, domenica 5 dicembre circa quaranta soci si sono ritrovati in un agriturismo di Magenta per scambiarsi gli auguri di Natale e ritrovarsi dopo diverso tempo per un momento conviviale. E proprio l'allegra convivialità del gruppo, che fonda le sue radici nel 1984, la passione per il Cavallino Rampante, l'amicizia e la voglia di fare, hanno permesso di ottenere il prestigioso riconoscimento a livello mondiale per quanto riguarda l’anno 2021.

«E' merito di tutti i tesserati il raggiungimento di un così bell'obiettivo, tra l'altro in un momento così difficile a causa della pandemia che stiamo vivendo - ha dichiarato la presidente Costantino - Grazie al direttivo, ai soci storici e ai nuovi tesserati». Presente al pranzo anche Laura Alboreto, sorella dell’ex pilota Ferrari Michele a cui, a 20 anni dalla sua scomparsa, è stata intitolata la curva parabolica del circuito di Monza.

La giornata si è conclusa con l'arrivederci ai prossimi eventi: il calendario è disponibile sul sito www.sfcbareggio.it.