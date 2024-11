Premiati tre soccorritori della Misericordia

Premiati a Palazzo Lombardia tre volontari della Misericordia di Arese.

Durante la Giornata della Sicurezza Stradale e della Fraternità della Strada

Nel corso della Giornata della Sicurezza Stradale e della Fraternità della Strada, tenutasi nella prestigiosa sede istituzionale della Giunta Regionale, sono stati premiati dall’assessore regionale alla sicurezza e alla protezione civile, Romano La Russa In occasione della Giornata Mondiale in Ricordo delle Vittime della Strada, celebrata ogni anno a novembre, Regione Lombardia ha istituito una serie di convegni e manifestazioni che si pongono l'obiettivo di riconoscere il valore degli operatori che quotidianamente si adoperano per garantire la sicurezza sulle strade, conferendo riconoscimenti ai singoli, ai Corpi delle Forze dell'Ordine e alle associazioni di volontariato.

Marco Castriciano è nel gruppo da 40 anni, Sabrina Crivellari e Stefano Accornero salgono in ambulanza da 25

Marco Castriciano, il più anziano dei volontari tutt’oggi attivi nel sensibilizzare circa il volontariato della confraternita, chiamato affettuosamente il «nonno» della Misericordia di Arese, ha ricevuto un riconoscimento per i suoi 40 anni di volontariato, mentre Sabrina Crivellari e Stefano Accornero per i loro 25 anni di contributo alla causa della confraternita aresina, che lo scorso maggio ha celebrato 40 anni di attività.

Tra gli ultimi servizi l'aiuto alle popolazioni alluvionate dell'Emilia Romagna

L’organizzazione di volontariato trae la sua ispirazione da una tradizione plurisecolare che affonda le proprie radici nella Firenze di età comunale. Dedita a soccorrere chiunque versi in condizione di bisogno con ogni forma di aiuto possibile, l’associazione è nata e cresciuta grazie alla grande volontà dei propri volontari, supportati dal generoso sostegno del territorio. Con questo spirito, anche i volontari della sezione di Arese, che svolse il suo primo turno di servizio nel marzo 1984, perseverano ancora oggi con dedizione nel sostenere la comunità con numerosi servizi di assistenza sociosanitaria di varia natura. Tra gli ultimi dei tanti servizi degni di nota operati dai volontari aresini, vi è stato in particolare un intervento a Bologna della squadra logistica attivata dalla sezione emergenziale delle Misericordie, per prestare soccorso durante l’alluvione che ha colpito ancora una volta l’Emilia Romagna lo scorso ottobre.