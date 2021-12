Premiati i migliori studenti di Busto Garolfo

La consegna

La consegna nella nuova sala consiliare di Busto Garolfo delle borse di studio per i neolaureati più meritevoli.

A Busto Garolfo sono stati premiati i neolaureati più meritevoli.

L'evento per premiare gli studenti più bravi di Busto Garolfo

Stamani, domenica 19 dicembre 2021, nella nuova sala consiliare di piazza Concordia, si è tenuta la cerimonia di consegna dei riconoscimenti e delle borse di studio ai neolaureati più meritevoli di Busto Garolfo, che hanno terminato gli studi nel 2020.

Il Comune di Busto Garolfo, anche quest’anno, ha infatti promosso un progetto - sempre sostenuto da diversi operatori economici presenti sul territorio comunale - per l’assegnazione di riconoscimenti agli studenti neolaureati residenti a Busto Garolfo al momento del conseguimento del titolo che, nel corso dell’anno 2020, abbiano ottenuto una laurea magistrale con votazione pari o superiore a 99/110.

L'incontro con le aziende che hanno finanziato le borse di studio

Stamani, dunque sono stati consegnati i vari riconoscimenti agli universitari e si è tenuto anche un incontro con le aziende che hanno finanziato le borse di studio, tra cui anche Nuove Energie, in una sorta di tavola rotonda in cui si sono raccontate le storie dei laureati e nel corso della quale si è parlato delle esigenze lavorative del territorio.

Le parole della sindaca

Ha spiegato la sindaca Susanna Biondi:

"Quest’anno abbiamo inviato i riconoscimenti via posta agli studenti meritevoli delle scuole medie e superiori perché purtroppo, altrimenti, ci sarebbero troppe persone e non è consentito a causa del Covid. Peccato, perché sarebbe stata una bella occasione di festa per la scuola, ma dobbiamo ancora aspettare. Speriamo di poterla organizzare il prossimo anno".