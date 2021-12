Bareggio

L'assessore Pirota: "Complimenti a voi e anche ai vostri docenti".

«Siamo orgogliosi di voi, ma anche di tutti i vostri compagni e dei vostri docenti, che in questi ultimi due anni hanno dato una prova straordinaria di capacità e resilienza, superando la fase acuta della pandemia innovandosi sui metodi didattici e sulle modalità della frequenza scolastica». Con queste parole l’assessore all’Istruzione Roberto Pirota ha dato il benvenuto ai ragazzi che si sono guadagnati la borsa di studio del Comune di Bareggio per i brillanti risultati ottenuti al termine dell’anno scolastico 2020/2021.

Premiati gli studenti meritevoli

Per quanto riguarda la scuola secondaria di primo grado, sono stati premiati coloro che si sono diplomati almeno con 9: Eddaliza Samarah Bresciani, Aurora Crespi, Federico De Rosa, Giacomo Lampugnani, Gabriele Martello, Elena Bonfanti, Rebecca Lanticina, Martino Maggiolini, Matteo Martinelli, Tommaso Pacher, Simone Slavazza, Aurora Colombo, Matias Dursi, Aurora Zappa, Nicolò Maggioni, Lorenzo Marrale, Sofia Columbro, Giorgia Mauri, Annalisa Bortone, Alice De Donato, Emanuela Ciceri, Arianna Pizzo, Sara Molignani (diplomati con 9) ,Lorenzo Celano, Leonardo Martello, Phoebe Del Vecchio, Asia Esposito (diplomati con 10), Iacopo Valerio, Cristiano Bottagisi, Camilla Favetti, Linda Riva, Alessandro Sala e Benedetta Slavazza (diplomati con 10 e lode).

Premiati anche gli studenti che hanno concluso la scuola secondaria di secondo grado con una votazione di almeno 90: Beatrice Ravelli (90), Daniele Reina (90), Lorenzo Ferrari (92), Giulia Novati (95), Elena Opizzi (96), Martina De Donato (97), Sara Moiraghi (97), Gabriele Porro (97), Emanuele Reina (97), Damaris Adriana Gomez Cornejo (98), Miriam Porta (98), Marco Procopio (98), Greta Baroni (100), Marta Battistolo (100), Simone Bollini (100), Laura Bonfanti (100), Aurora Bragheri (100), Francesca Campagnola (100), Elisa Colombo (100), Gaia Fabrizio (100), Benedetta Farè (100), Andrea Fortina (100), Francesco Genovese (100), Stella Giani (100), Melissa Locatelli (100), Clarissa Lozza (100), Camilla Restelli (100), Gabriele Rocca (100), Tommaso Tempesta (100), Gaia Valentini (100), Caterina Viscomi (100), Tommaso Gambarè (100 e lode), Mauro Giubileo (100 e lode), Stefania Longo (100 e lode) e Gaia Trevisan (100 e lode).

"Andate avanti con lo stesso entusiasmo"

«Vorrei farvi un augurio e una raccomandazione, più da fratello maggiore che da amministratore - ha concluso l’assessore Pirota - Queste borse di studio sono il mezzo per ricordarvi che la conoscenza va sempre nutrita e coltivata. Fate in modo di proseguire il vostro cammino nella vita con lo stesso entusiasmo, sacrificio e volontà che avete dimostrato per raggiungere questo obiettivo e che quindi la consegna di questo premio non sia un punto di arrivo ma di partenza».