Dal boom economico al terzo millennio: eccellenze produttive italiane che il tempo consolida e non ferma. Parliamo della Sacir Est srl, che da 60 anni produce e commercializza una gamma completa di prodotti professionali per la manutenzione interna e la pulizia esterna dell’auto.

Premiata la Sacir Est di Rosate per i 60 Anni di attività

Dal 1982 lo fa a Rosate, esportandone il nome nel mondo e promuovendone l’immagine di alacre comune della Lombardia, ed anche per questo, venerdì scorso, il sindaco Carlo Tarantola ha consegnato al suo patron Giuseppe Rischio una targa di riconoscimento, in cui si legge:

«Il Comune di Rosate riconosce e dà valore all’eccellenza e all’impegno dell’impresa Sacir Est Srl nella produzione di prodotti di qualità». Parole significative, pronunciate dal primo cittadino nella sala consiliare dello splendido Castello Visconteo che ospita il Palazzo Municipale, condivise e ribadite anche dall’Assessore al Commercio e Attività Produttive Claudio Chiesa e dall’Assessore ed ex Sindaco Daniele Del Ben.

Palpabile l’emozione sul viso dell’ottuagenario Giuseppe Rischio, che nel 1964 insieme al fratello Antonio ha fondato nella natia Rho la Sacir (Società Approvvigionamenti Chimici Industriali Rischio) aggiungendo poi EST (Empire State Treatment) con riferimento al celebre grattacielo newyorkese, nel 1964 il più alto del mondo. Quello che allora poteva sembrare solo un augurio di eccellenza, col tempo si è rivelato un pronostico, visto che oggi la Sacir non solo copre tutta l’Italia, ma esporta anche in 19 Paesi in tutto il mondo, coprendo tutti i 5 continenti. Merito dell’alacrità e della perseveranza dei fratelli Rischio, che hanno saputo instillare anche nei figli l’amore per la propria azienda. Oggi infatti nella ditta, che conta 15 dipendenti, lavorano anche i figli maschi di Giuseppe, Alberto e Massimiliano, e Laura, figlia di Antonio.

I ringraziamenti da parte del titolare

«Un ringraziamento speciale in questo fausto giorno lo voglio riservare anche a mia moglie Gabriella Briga – ha detto Giuseppe Rischio –, che mi ha supportato e sopportato in questi 60 anni di lavoro incessante che mi ha spesso costretto a star lontano dalla famiglia. Ringrazio poi tutti i miei dipendenti, perché senza di loro non avremmo potuto raggiungere i risultati attuali».

Tra gli invitati, infatti, anche l’operaio Francesco Galli e il responsabile di Produzione Giorgio Formaio.