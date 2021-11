Premiata la Polizia locale per la "campagna emergenza Covid"

Premiata la Polizia locale di Lainate per la "campagna emergenza Covid"

Lunedì 15 novembre Regione Lombardia ha consegnato alla Polizia locale di Lainate le decorazioni "campagna emergenza Covid". Le onoreficenze sono consegnate dall'assessore alla Sicurezza Riccardo De Corato. All'evento era presente anche l'assessore della Polizia Locale di Lainate Giacomo Di Foggia.

"Un sentito ringraziamento, personale nonché quale responsabile del corpo di Polizia locale di Lainate, alle Istituzioni per le onorificenze riconosciute. Pari gratitudine, considerazione e meriti sono da estendere a tutti gli agenti di polizia che, nonostante il periodo pandemico caratterizzato da numerose difficoltà, sono risultati sempre presenti e propensi a svolgere i propri compiti di vigilanza e vicinanza nei confronti della popolazione lainatese. In particolare appare doveroso sottolineare il costante e quotidiano monitoraggio, teso a sincerarsi circa le condizioni di salute, esercitato specialmente in favore delle persone colpite da Covid-19. Le attività sono risultate notevolmente apprezzate dalla popolazione che non di rado coglie l'occasione per ricordare l'importanza che caratterizza l'operato professionale della polizia locale".