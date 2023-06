Premi agli studenti promossi a pieni voti

Assegnati premi e borse di studio agli studenti che si sono distinti nel loro percorso scolastico.

Premi e borse di studio ai ragazzi inverunesi promossi a pieni voti

La cerimonia di premiazione si è tenuta nel Cortile del Torchio a Inveruno, in occasione degli eventi organizzati per la celebrazione della Festa della Repubblica. I premi sono andati agli studenti che hanno superato l'esame di terza media con 10/10 e a quelli che hanno sostenuto la maturità.

"Un modo per invogliarli ad andare avanti con serietà e responsabilità"

Così l'assessore all'Istruzione Nicoletta Saveri:

"Facciamo i complimenti a questi ragazzi che l'anno scorso hanno raggiunto ottimi risultati nel loro corso di studi. I premi assegnati sono un modo per congratularsi per l'impegno messo nello studio e per invogliarli ad andare avanti con serietà e responsabilità nel nuovo percorso intrapreso".

Complimenti a Gloria, Emma, Federico, Filippo, Luca e Paolo

Per la terza media sono stati premiati Gloria De Rinaldi, Emma Mascetti, Federico Miramonti, Filippo Salieri, Luca Valorio. Premio di studio di 150 euro ciascuno. Per il diploma di maturità la borsa di studio di 300 euro è andata a Paolo Garagiola (94/100), che frequenta ora la facoltà di Scienze delle tecnologie alimentari.