Pregnana, volontari al lavoro per ripulire il paese

Venticinque volontari al lavoro per ripulire Pregnana dai rifiuti.

Una squadra di volontari provenienti da diversi comuni del milanese si è incontrata domenica a Pregnana per dare una mano alle due associazioni locali, gli Amici del Plis e Bee Movement, promotrici di questa iniziativa dal forte valore civico. I volontari hanno lavorato suddivisi in tre gruppi occupandosi di tre differenti aree della periferia pregnanese.

Via Olivetti, Molino Sant'Elena, e fontanile Serbelloni. Ben quaranta i sacchi di rifiuti di vario genere raccolti da fossati e lati strada. Inverosimile la varietà di materiale ritrovato: da ruote d'auto ai materassi.

Pietro Occhio degli Amici del Plis racconta questa giornata di impegno.

Ci siamo incontrati col tam tam dei volontari. Avevamo guanti e sacchetti forniti dall'Amministrazione ma tanti erano già forniti di tutto. Eravamo in venticinque, provenienti da vari Comuni, il più lontano da Lampugnano, meno di metà da Pregnana. Ci siamo suddivisi in tre gruppetti con specifici obiettivi sul territorio del Plis e di Pregnana in generale: attorno agli apiari di molino sant'Elena e del fontanile Serbelloni, dietro la stazione lungo le vie Olivetti, Pò, Ticino e ancora Olivetti verso Sp 214. In quella zona abbiamo ricevuto una mano da due ragazze del posto che, oltre a testimoniarci le varietà di persone che discaricano, si sono prese ciascuna un sacchetto, si sono calate nel fosso di sotto e in pochi minuti di lavoro con foga ce li hanno riportati pieni di plastica, scarpe e vetri. Tutti insieme i gruppetti hanno riempito una quarantina di sacchetti con plastica e metalli, vetro e indifferenziato, oltre a materassi, ruote, telai metallici di tavoli e sedie. Abbiamo intercettato e circoscritto alcuni sacchi di rifiuti speciali che restano demandati all'organizzazione comunale. Data la buona risposta da varie contrade, riproporremo l'esperienza.