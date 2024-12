"Pregnana sarà ancora la città del lavoro e dell'informatica"

Nella serata di mercoledì l’amministrazione comunale di Pregnana ha presentato durante la seduta aperta del consiglio comunale il Bilancio di Previsione 2025/2027.

Bilancio Pregnana

Scopo della serata era presentare al Consiglio, alle associazioni presenti e alla cittadinanza lo schema del bilancio che verrà approvato dal Consiglio a metà dicembre: durante la seduta aperta infatti anche il pubblico può interloquire con la Giunta, rendendo così la discussione più partecipata.

«Il Bilancio di Previsione si pone in continuità con le scelte che la Giunta e l’Amministrazione hanno portato avanti in questi anni, scelte basate sulla tutela del territorio e dell’ambiente, sul miglioramento e il potenziamento dei servizi per i cittadini, sull’incentivo allo sviluppo delle attività produttive e dell’occupazione» spiega il sindaco Angelo Bosani.

Scuola e servizi sociali

«Il Bilancio mantiene il forte sostegno ai servizi educativi e ai servizi sociali attraverso l’incremento delle risorse dedicate a questi ambiti; le imposte comunali e le tariffe non vengono toccate (se non per un adeguamento ISTAT delle sole tariffe della mensa); le previsioni di entrata degli oneri di urbanizzazione rimangono alte e serviranno a finanziare gli interventi di manutenzione degli edifici e delle strutture comunali».

«Una novità significativa - dice il Vicesindaco Roberto Gadda - è l’introduzione dell’imposta di soggiorno, una tassa di circa 2 euro al giorno che verrà pagata dai turisti e visitatori che alloggiano a Pregnana e utilizzano i servizi cittadini; con l’introito generato da questa nuova entrata potenzieremo le attività culturali e di intrattenimento nonché alcuni interventi di abbellimento della città a beneficio dei residenti e dei visitatori».

Il Bilancio sostiene inoltre i grandi investimenti e i cantieri attualmente in corso (Municipio, centro sportivo e case comunali) e finanzia la progettazione di quelli futuri, tra cui il restyling della piazza della chiesa, il riuso della villa sequestrata alla mafia, la viabilità di collegamento tra via Roma e via Varese con un nuovo parcheggio al servizio del centro storico e della futura scuola, tutti progetti che la Giunta conta di avviare già nel 2025.

Città del lavoro

«Il riuso delle grandi aree industriali è un tema chiave per il nostro futuro immediato» conclude il Sindaco «nelle aree ex Olivetti, ex CNH ed ex Citroen sono già in corso interlocuzioni per una reindustrializzazione dei tre siti con altrettanti investitori: Pregnana sarà ancora la città del lavoro e dell’informatica, con ricadute positive sull’occupazione e sull’indotto».

I documenti ufficiali del Bilancio approvati dalla Giunta verranno quindi depositati e portati in approvazione entro la fine dell’anno «anche questo è un obiettivo raggiunto» dice la Giunta «perché avere il bilancio di previsione approvato entro il 31 dicembre ci consentirà di essere immediatamente operativi fin dai primi giorni del nuovo anno».