Pregnana premia "Mario Frutta"

Un premio per Mario Rossetti, a 77 anni ancora in negozio a servire i suoi clienti a Pregnana.

"Mario Frutta"

Un riconoscimento più che meritato per il «Mario frutta» di via Roma, dagli anni Cinquanta sempre presente nel negozio aperto da papà Natale.

Nel negozio, al fianco del papà, c’era già Mario, a osservare e imparare il mestiere che poi avrebbe deciso di proseguire prendendo in gestione il negozio il 15 novembre del 1974. Cinquanta anni dopo, Mario ha ricevuto la visita del sindaco Angelo Bosani e dell'assessore Roberta Borghi per un giusto tributo.

50 anni di gestione