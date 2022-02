Pregnana più verde, piantati 300 alberi

Viale Lombardia

300 alberi e 600 arbusti per abbellire le aree attorno alla nuova strada

Lavori in corso lungo la nuova strada per Rho e in corrispondenza delle due rotonde inaugurate nel 2019 e 2020, con la piantumazione degli alberi che abbelliranno l’area negli anni a venire.

300 alberi

«Questi lavori sono il completamento del progetto viabilistico e interessano 11.600 metri quadri, più o meno la superficie di due campi da calcio. In quest’area sono stati messi a dimora 282 alberi e 527 arbusti, alcuni forestali alcuni già adulti, secondo il disegno di un architetto paesaggista: gli obiettivi sono la creazione di un piccolo bosco e l’abbellimento delle scarpate e delle rotonde con piante pronto effetto» spiega il sindaco Angelo Bosani.

Pregnana più verde

L’intera spesa verrà rimborsata al Comune da Rfi insieme al resto delle opere legate alla nuova strada. Alcune imprese locali si sono inoltre offerte di “sponsorizzare” queste aree contribuendo al miglioramento della vegetazione e all’estensione dell’intervento. «Questo è un nuovo progetto di forestazione che riguarda gli accessi alla città» dice l’assessore Gianluca Mirra «dopo il bosco della memoria per le vittime del Covid e dopo quelli realizzati nelle aree del Parco Sud e del Parco dell’Olona. Pregnana ha aderito al progetto Forestami della Città Metropolitana e questi interventi vanno nella stessa direzione: ampliare le aree boschive presenti per aumentare la sostenibilità ambientale nel nostro Comune».